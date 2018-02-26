回首228》被凌虐近半年 陳淇澤死裡逃生

2018-02-26

記者蘇福男／專訪

「我前後被拘留一百五十三天，身心飽受凌虐、折磨，只剩半條命！父親為營救我這個獨子，傾家蕩產在所不惜」，九十三歲的陳淇澤躺在病床上，憶及七十一年前發生在自己身上的二二八遭遇，仍感慨萬千。

陳淇澤祖籍澎湖，阿公時代舉家遷居高雄頂茄萣，父親經營漢藥房，家中為了添丁延續香火，前後生育九女一男，排行老四的陳淇澤為家中獨子，備受長輩疼惜。

二二八事件發生時，陳淇澤是台大法學院商學系一年級新生，與同學好奇跑到台北天馬茶房附近，目睹群眾焚燒公賣局香菸及被機槍射殺的過程。

「當時台北街頭亂糟糟，死了很多人，我看情況不妙，隔天就趕緊搭火車返回岡山故鄉避難」，陳淇澤說，當時國民政府懷疑高知識份子可能領導「暴民」趁機作亂，早已將學生名冊交給各地警察局，警察挨家挨戶搜查，頓時風聲鶴唳。

母親唯恐他遭到無端波及，要他暫時走避湖內大湖大姊家，陳淇澤在湖內躲了一個禮拜後，自認沒有參與暴動，就悄悄溜回岡山老家，沒想到該年三月七日晚上九點，一群警察到家中把他捉走，帶往海軍拘留所（今移民署高市第二服務站）拘留、訊問。陳淇澤被關押近半年。

「我矢口否認有參與不法組織、活動，不承認自己是暴徒」，陳淇澤說，期間家中被官兵敲詐多次「紅包」，結果都石沉大海，後來是靠台大法學院長出面作保，保證他並未參與任何抗議活動，陳淇澤才死裡逃生。

避警總騷擾 沉浸書畫世界

「我能活到今天，這條命算是撿到的！」當年為避免警總、情治人員上門騷擾，陳淇澤沉潛書畫世界自我療癒，他無師自通，自學書畫，以佛經、神像和日本浮世繪為主，字字句句都有心酸血淚，作品還曾獲得日本全國書道展頒發特別賞。

今年二二八前夕，陳淇澤在社區中庭不慎摔跤骨折，目前在一家安養中心休養，走過二二八的苦難，他對生死看得很開，「希望後代永遠記得二二八的血淚教訓，不要再重蹈覆轍！」