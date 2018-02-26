出席國際大屠殺紀念日》蔡：與以、德交流 加強人權教育

2018-02-26

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統昨出席「國際大屠殺紀念日」活動，重申台灣將持續與以色列、德國及歐洲各機構交流，加強人權教育。活動追悼犧牲者，也頌揚展現人道精神的外交官；德國在台協會處長歐博哲強調，有關大屠殺的教育工作是全球、全人類性質的；以色列駐台代表游亞旭則提及台灣先前發生納粹符號，他肯定台灣人民及政府為了改變這個可恥現象，正採取具體行動。

以色列代表肯定台灣人民、政府

蔡英文致詞時指出，台灣將與國際社會共同努力，維護人權、自由和正義的普世價值，建立一個沒有仇恨與歧視的未來。台灣也正在籌劃設立國家人權博物館，未來將與以色列、德國及歐洲各機構進行交流，以加強下一代的人權教育，「永誌不忘，勿蹈覆轍」。

駐台北以色列經濟文化辦事處與德國在台協會連續三年在台灣舉辦「國際大屠殺紀念日」活動，今年除了反思歷史，也特別在國家圖書館設展，介紹當時選擇承擔風險、反抗政策、發簽證給猶太人之外交官的故事，向他們致敬。

游亞旭說，在歷史黑暗章節中如此奉獻的外交官「僅有卅六位」，其中曾獲前總統馬英九褒揚的中華民國已故外交官何鳳山，特別值得台灣關注。何鳳山於一九三八年至一九三九年擔任中華民國駐維也納總領事，為數千名猶太人核發簽證，拯救數千條生命。紀念活動中也播放由外交部製作的紀錄短片「東方辛德勒︱何鳳山」。

歐博哲表示，如果要向歷史學習，不能只是哀悼和回憶，必須持續研究大屠殺的根源，廣泛傳播相關知識，且這些教育工作屬於全球性、全人類的議題；研讀這段歷史不是為了造成分裂或衝突，而是癒合傷痕，正如同德國及以色列如今真誠、敞開心胸地共同面對過去，成為真正的朋友。