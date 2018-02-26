2018-02-26

記者羅添斌／特稿

蔡政府進行國安團隊首長改組，攸關國家元首安全的特勤系統人事也同步進行調整，面對日益頻仍的陳抗事件，各個特勤單位應記取過去執行任務失敗的教訓，彼此強化橫向聯繫與整合，才能確保正副總統維安任務能夠順利達成。

特勤任務是個極其複雜的「工程」，護衛的對象是正副元首，特勤成員來自軍、憲、警，依任務區分還要編成侍衛、便衣、武裝、警察等各種編組，依其單位又有國安局特勤中心、總統府侍衛室（正副總統警衛室）、警政署第一警官大隊及憲兵警衛大隊之分，要由各個特勤單位聯合執行特勤任務，以確保警衛對象的人身安全。

「聯合勤務」這四個字說來簡單，但執行起來卻是問題重重，尤其是特勤中心與總統警衛室的地位相當，重大事件自然是由兼任特勤中心指揮官的國安局長來指揮調度，但臨時與突發的狀況，每天都在發生，在事件的當下究竟要聽從誰的指揮，卻是狀況不斷。

以去年六月底蔡總統到國防大學政戰學院出席軍方三軍六校聯合畢業典禮為例，特勤單位老早就掌握有群眾會在校門口外的道路上集結抗議，並且可能會有激烈的抗爭動作，特勤中心建議蔡總統「永和警衛室」應更改車隊行進路線，以免遭到抗議人士攔阻，但「永和警衛室」評估狀況沒有這麼嚴重，決定按照原先計畫好的路線前進，結果卻發生了激進民眾攔下總統車隊、甚至有人直接拍打總統座車的危險狀況。

特勤任務的規劃與部署沒有對錯之分，只有好與更好的要求，任務達成就是一百分，任務失敗就是零分，正因如此，特勤任務的現場指揮官與特勤中心專任副指揮官自然得承受極大的工作壓力。

政府推動軍公教年改，讓許多軍公教退休退伍人員走上街頭抗議，其中不乏從特勤單位退下來的人，他們對特勤任務規劃與部署的了解，並不亞於現職人員，但立場卻是選擇在對立的一面，更讓執行特勤任務人員心中百味雜陳。