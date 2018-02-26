維護元首安全 調派火力隨扈車

2018-02-26

遇攻擊性陳抗 可利用車上防護及應變裝備即時排除

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡政府推動軍公教年金改革以及勞基法修正等重大政策，頻遭反對人士陳情抗議，讓特勤單位疲於奔命。據指出，由於抗議人士中的部分激進派，鎖定蔡英文總統的各項對外行程進行陳抗，為維護總統人身安全，維安單位除了恢復調派「火力隨扈車」隨行之外，還增設「機動護衛隊」，對於正副總統車隊行進時，一旦遭到突發式的陳抗行為，即能有效與即時的排除。

國安局特勤中心負責正副總統、卸任正副總統，以及由現任總統所核定之特定人士的人身安全任務，並且要指導正副總統警衛室、卸任正副總統警衛組，對其寓所及辦公處所的維安規劃。

國安高層官員透露，由於近年來陳抗情形有數量增多、陳抗行動頻密的趨勢，並且時常以鎖定蔡總統行蹤為號召，在社群網路中相互串聯行動，訴求對蔡總統「如影隨形、遍地開花」式的抗議行為，維安單位對於近一年來發生的陳抗事件處理作為，經過不斷檢討後，認為必須進行強化，才足以有效維護警衛對象的安全。

官員指出，曾在前總統李登輝、陳水扁任內實施的「火力隨扈車」機制，在前總統馬英九任內並未動用，蔡總統上任後的第一年也未曾動用，但近來因陳抗活動轉趨激烈，維安單位已經重新啟動「火力隨扈車」機制；官員強調，「火力隨扈車」機制是「備而不用」，除非狀況無法收拾時，才會動用。

據指出，「火力隨扈車」機制，指的是預判活動當天，可能出現具有攻擊威脅性的陳抗活動時，就會在正副總統車隊之後，安排一輛載有各式防護及「應變裝備」的車輛，遇有陳抗人士在道路兩側或其他地點，對車隊投擲石塊或具有攻擊性的物品時，維安人員可以取用「火力隨扈車」上的防護及應變裝備來應處或是排除。

增設「機動護衛隊」 人身阻擋陳抗群眾

官員說明，「機動護衛隊」則是在研判活動當日應不致出現攻擊性行為，但仍有群眾抗爭活動的狀況下，在正副總統車隊中，增加一輛載有維安人員的車輛，一旦在道路上遇有陳抗人士意欲攔阻車隊行進，而地方警力難以立即排除時，「機動護衛隊」的車輛就會開赴相關地點，由車上人員執行維安應變行動，並以人身阻擋陳抗群眾。