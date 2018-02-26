婦聯會選舉不民主 內政部要求修章程

2018-02-26

潘維剛質疑︰做球延期選舉

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會原定三月八日婦女節改選主委恐生變，內政部在廿一日正式發文，要求婦聯會須修改章程，改正不符合民主機制的主委推舉方式，婦聯會委員潘維剛對此不滿，質疑內政部在「做球」給婦聯會「延期選舉」。對此，內政部反駁強調，不會涉入婦聯會改選，但婦聯會章程須依法修正；婦聯會則回應，已決定委請律師回函給內政部。

內政部︰不會涉入主委改選

根據「中華民國婦女聯合會章程」規定，婦聯會主委由常務委員互選，任期為四年，婦聯會常委又由主委指定。在此「封建形式」的章程設計下，婦聯會前主委蔣宋美齡任期長達五十三年，辜嚴倬雲任期十四年，讓主委一職如同世襲。

內政部二月廿一日發函指出，婦聯會會員大會每四年召開一次，間隔太長；常委及主委之產生不符合民主精神；會員資格審核太嚴格，應改善適度放寬。

據了解，鷹派勢力正積極向婦聯會常委拉票，欲角逐婦聯會新任主委職務，並指控婦聯會遲未依「人團法」規定，在開會前十五天寄出開會通知書，有意拖延改選。婦聯會主委雷倩回應「不隨之起舞」；潘維剛聞訊反嗆，這不是隨誰起舞的問題，是雷倩須兌現自己提出的承諾。

婦聯會︰委請律師擬具回函

內政部民政司表示，婦聯會三月八日要召開的是一般常委會議，非會員代表大會，事先沒有寄開會通知，不會違反「人團法」；內政部發文是要求婦聯會修改章程，因主委選舉方式並不符合民主機制，導致高層長期被少數人壟斷。民政司長林清淇強調，婦聯會若不修正主委選舉章程，將祭出處分。

針對內政部要求修正章程，改善主委及常委選任方式，婦聯會表示，廿二日常委會會議已討論結果，決定先委請律師擬具回函，將在下次常委會議，經討論後寄出回函內政部。