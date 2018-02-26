婦聯會曾捐潘氏基金會400萬 惹議

2018-02-26

潘維剛：我當時不是董事長

〔記者楊綿傑、陳鈺馥／台北報導〕黨產會追查婦聯會金流，發現婦聯會於二○一○年捐款一百萬元給現代婦女基金會舉辦婦女節活動，婦聯會委員潘維剛還與前台北市長郝龍斌及國民黨人士參與晚會；婦聯會又在二○一二年捐款四百萬元，贊助「台北市潘氏社會福利事業基金會」燒製光碟，此基金會前董事長正是潘維剛。

現代婦女基金會 也拿婦聯會百萬

黨產會發言人施錦芳指出，該筆贊助支出款項，婦聯會直至去年三月才在臨時會議追認，許多常委事後才知婦聯會曾捐錢給潘維剛，相關支出並非只有獎助學金的捐贈；婦聯會則回應，近十年相關捐款資料已交黨產會。

潘維剛昨表示，現代婦女基金會於二○一○年舉辦婦女節一百週年活動，活動主題是「婦女迎向廿一世紀數位新時代」，訓練婦女使用數位科技，包括各界婦女及重要人士都有參加，她當時向辜媽媽（辜嚴倬雲）報告此事，辜媽媽認為非常好，也願支持，捐款並無不妥。

至於婦聯會曾於二○一二年捐款四百萬元給台北市潘氏社會福利基金會的部分，潘維剛表示，她確曾擔任董事長，但在那個時間點不是，現在也不是。潘維剛並批評黨產會一直到處放消息，行政已經超越司法。

婦聯會文宣組長 向潘提出四質疑

另外，婦聯會內部鷹派、鴿派交鋒，傳言潘維剛積極備戰問鼎主委，昨婦聯會文宣組長楊夢茹在臉書公開發文，對潘提四點質疑，包括前主委辜嚴倬雲滯美，潘為何而戰？身為國民黨員潘維剛又擔任主委是否更難打訴訟？楊也指辜嚴么女辜懷如去年五月從婦聯會運走百餘箱檔案帳冊，近日卻宣稱其中大部分已碎不知去向，不知潘有何感想？

潘維剛則回應，辜嚴是在民進黨威脅下而離台，痛批楊是污衊辜嚴的名譽，指自己是為公理正義而戰，拒絕簽署行政契約是過半數會員代表的決定，反批楊身為會務人員有什麼立場質疑？是否受人逼迫驅使？要求主委雷倩說清楚，雙方戰火猛烈。