選情觀測站》嘉市三強相爭 各有困境要克服

2018-02-26

記者陳璟民／選情分析

下屆地方公職選舉嘉義市長一役，民進黨提名現任市長涂醒哲端政績拚連任；再次退出國民黨的市議長蕭淑麗以無黨籍參選，自認「無黨心更寬、路更廣」；國民黨初選結果昨揭曉，前市長黃敏惠擠掉前青輔會主委李允傑，涂、蕭、黃鼎足爭勝，各有困境要克服，勝負難料。

黃敏惠出線不令人意外，她跟黨主席吳敦義的淵源深、互動佳，有退而不休的重量級黨務督導牽線布局，且吳跟洪秀柱競逐黨主席時，黃挺吳勝選，今獲投桃報李乃順理成章。

這一幕彷彿重現三年多前，時任總統兼國民黨主席馬英九內定前青輔會主委陳以真參選嘉市長，蕭淑麗則兩度被黨做掉，兩度憤恨退黨，訴諸鄉親還公道。不過她曾在前黨主席洪秀柱時獲聘副秘書長，樂在行情看漲，與其怨嘆現在不公，應朝致力掙脫「蕭家班操控，黨性不堅定，去留皆為利」等質疑與牽絆，締造純粹「蕭淑麗」政治品牌。

黃敏惠即將挑戰曾是手下敗將的涂醒哲，等同國民黨自證這些年沒有培養可用之將、世代交替遲滯等，怪不得網路社群譏諷黃之「回鍋」，乾脆請前市長張文英、張博雅姊妹來選。

六十歲黃敏惠固然有參政權利，重申要當「桶箍」團結各界，但她有像法國總統馬克宏、新竹市長林智堅等青壯政治領袖的創新活力，使市政建設、城市榮光躍升？桶箍角色為何不能是蕭淑麗、這屆曾欲選市長的議員張秀華或青年世代接棒？在在須說服選民。

至於涂醒哲擁中央執政奧援、現任優勢，及市區淹水改善、鐵路高架化工程啟動等政績，確有做事，但部分尚未具象，市民受益感低，加上民調低檔，團隊漸齊卻仍未完整，施政尚未揮灑自如，全是得排除的連任障礙，不能妄想靠藍軍分裂、小英總統加持及選戰奇招就蟬聯。