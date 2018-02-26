國民黨嘉市長初選 黃敏惠出線

2018-02-26

蕭淑麗︰希望是場君子之爭 別跟吳敦義主席一樣說謊

〔記者王善嬿、楊淳卉、林良昇／綜合報導〕國民黨嘉義市長初選三天全民調於昨天公布結果，由前嘉義市長黃敏惠勝出，她感謝對手、前青輔會主委李允傑，認為一起示範黨內民主是可行的，也強調初選完才是開始，有心理準備打一場艱困選戰，將秉持不忘初衷、永不放棄精神，爭取更多人支持。

涂醒哲︰做好市政 爭取選民認同

李允傑發聲明稿恭喜黃敏惠勝選；退出國民黨以無黨身分參選的市議會議長蕭淑麗表示，恭喜黃敏惠，「這也是預料中的事」，希望（選戰）是一場君子之爭，沒有不實抹黑、中傷，「不要跟吳敦義主席一樣說謊」，無黨心更寬、路更廣，將全力以赴、訴諸民意。

民進黨提名競選連任的市長涂醒哲昨說，「這是國民黨的家務事，沒有評論」，目前以服務市民為重，努力做好市政，爭取選民認同。

黃敏惠昨表示，贏得初選其實壓力很大，這次初選透過全民調方式進行，代表的不只一黨的提名，可以說是市民的提名，國民黨處於風雨飄搖之際，然而人民更苦，將依過去執政經驗，讓市政從谷底反彈，恢復嘉市的榮光。

民進黨內人士︰黃民調微幅領先涂

嘉義市被民進黨列為拚連任縣市的「危險區」，對於涂醒哲與黃敏惠年底將再度對決，民進黨內人士昨坦言，以內部民調來看，目前黃的民調確實微幅領先涂，「但沒有外界宣稱的差距那麼大」。

民進黨輔選幹部指出，上一次涂、黃對決，是黃敏惠尋求市長連任時，現在的涂醒哲已經不是當初的「吳下阿蒙」，在市政上的確有成績，市民也有感受，涂與黃的對決，是「嘉義的台灣隊」對上「嘉義的中國隊」，就看市民取捨。

輔選幹部指出，黃敏惠出線是意料中事，涂團隊目前的工作就是「穩住」，選舉動作不用太早，不要讓藍營議員做文章。

若是蕭淑麗最後以無黨籍的身分參選市長，是否有利涂的選情？黨內人士認為，民進黨不會寄望國民黨的分裂，讓選戰比較好選，但這名人士不諱言，國民黨若最後能整合，民進黨會有相對壓力；若最後是多人角逐，對綠營還是會比較有優勢。