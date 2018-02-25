政院推優先法案 窮縣增統籌款

2018-02-25

要把地方的餅做大

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院新會期將開議，行政院本週一將召開行政、立法協調會報，與民進黨團會商新會期優先法案。據透露，行政院將力推「財政收支劃分法」修法、「行政區劃法草案」、當沖降稅延長三年的「證券交易稅條例修正草案」等拚經濟及提升政府效能的法案，而政院版財劃法修法將導正馬政府偏重六都、輕忽貧窮縣市的財政分配，把要給地方的餅做大，嘉義縣、雲林縣等窮縣市的統籌分配稅款將增加。

行政院已彙整出至少八大類優先法案，總共一百二十多項法案，扣除仍有爭議的行政院組改相關法案四十四案，優先法案約八十項左右。

行政院長賴清德在去年年終記者會宣示，政院今年會審慎討論行政區重劃問題。知情官員昨表示，政院在本會期中將提出的「行政區劃法草案」，解決直轄市與非直轄市同一職務不同職等的問題，例如賴揆說過，台南市科長九職等，嘉義縣科長才八職等，人才會跑到直轄市，行政區劃法暫不觸及行政區重劃及縣市合併議題。

空污法、礦業法仍列優先

為使軍公教年金改革如期在七月一日上路，政院將提出的軍人年改修法，將列為本會期務必通過的法案。而立委高度關切的「空氣污染防制法」修法、「礦業法」修法，以及拔釘子戶的「都市更新條例修正草案」，政院在上會期已送立法院，本會期仍列為優先法案。

知情官員表示，政院版財劃法修法將在本會期中提出，政院會將統籌分配稅款的餅做大，各縣市分配財源會「只增不減」，且縣市增幅大於六都，特別是要挹注貧窮縣市的財源，未來可望將營業稅列入統籌分配稅款的比例由四十％提高至一○○％，把分配給地方的餅做大。

官員指出，政院將提出「振興經濟」、「智慧國家」、「綠能矽島」、「文化台灣」、「公益社會」、「轉型正義」、「幸福家園」、「政府效能」等八大類法案；若加上陸委會、經濟及能源部、交通及建設部、農業部、環資部、內政部等六部會組改未完成的相關法案四十四案，有逾一百二十項優先法案。據悉，因部會之間與民進黨立委仍對六部會組改有意見，涉及組改的四十四案列入優先法案的機率不高。