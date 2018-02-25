228受難者 蔡總統將頒回復名譽證書

2018-02-25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年為二二八事件七十一週年，總統蔡英文將在二二八中樞紀念儀式上，親頒回復名譽證書予高齡九十一歲的受難者謝一誠本人，以及楊阿壽、劉戊成、梁阿標三名受難者的家屬。

二二八事件紀念基金會執行長楊振隆表示，謝一誠為本人申請回復名譽，另外三名已過世受難者則由家屬申請，隨著近年陸續解密的政治檔案發現，二二八受難者增加近千名，這些人以前未曾申請國家賠償，僅六十八人在名單上重複。

盼「政治檔案法」速立法 還原真相

楊振隆指出，增加的近千名受難者資料，絕大多數為國防部保密局的二二八檔案，許多民眾被國民政府當成暴徒，有些列名、被調查或提及，實際受害或受難情況，尚待進一步研究比對，期盼「政治檔案法」能在立法院盡快完成立法，以利還原歷史真相。

謝一誠遭羅織罪名入獄

根據基金會調查，今年高齡九十一歲的謝一誠，一九四七年爆發二二八事件時，他正值二十歲青春年華，人在九份經營小生意，軍人開始清鄉屠殺百姓後，他趕回台中市加入抗暴，同年三月十六日在自宅被以「強盜」罪名逮捕，判處有期徒刑七年，並遭刑求虐待，實際入獄執行三年二個月。

劉戊成無故被槍殺

另一名受難者劉戊成於二二八事件發生後，一九四七年四月十五日，在嘉義縣梅山鄉過山村農耕時，無故遭國民黨軍隊逮捕，人被押至梅南村槍殺。今年二二八中樞紀念儀式暨紀念活動，劉戊成兒子劉仲信、孫子劉家源、劉惠娟三人，將代表受難者領取回復名譽證書。

梁阿標莫名被羈押

畢業於日本同志社大學、曾擔任花蓮縣成功初級中學校長的梁阿標，在一九四七年四月五日清晨，國民黨軍隊無故衝入家中將其逮捕，遭羈押約一個月，期間受到刑求，事後被國民政府免職。

楊阿壽遭誣陷

前基隆二二八關懷協會理事長周振才，也替祖父楊阿壽申請回復名譽。據悉，基隆參議員楊阿壽因批評國府官員貪污，在二二八遭誣陷鼓動市民參加抗爭被通緝，其子楊國仁則被警察打死，陳屍在田寮河。