安倍國安顧問：日不接受中國武力改變現狀

2018-02-24

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十二日報導〕日本首相安倍晉三的國安顧問薗浦健太郎今天在華府表示，美日目前正在諮商讓中國在何種情況下加入印太戰略，他們需要設立一個機制。

他說，只要中國願意遵守開放、經濟成長透明化及財政連貫的標準，日本樂意合作。但是如果有過度信貸，或以軍事手段改變現狀的企圖，日本必須要說「這是不能接受的」。

曾任外務大臣政務官的薗浦今天在大西洋理事會就「一個自由而開放的印太戰略」發表演說。在回答本報記者提問時，薗浦主動對花蓮地震的受難者表達哀悼。

薗浦表示，中國參與印太戰略需要個案來討論，日美正就此進行對話以找出共識，東協也有參與對話的過程，大家需要建立一個機制，以避免強加自己的意志於他人。

他說，日中是鄰居必須找出相處之道，雖然兩國有很多問題，但關係在改善中，大家對今年的日中關係感到樂觀，原因之一是日本外相河野太郎今年元月造訪中國。此外，日本、中國與南韓即將舉行三方峰會，外界看到日中關係的緊張度降低了。

至於安倍曾表示日本有意參與中國的一帶一路，薗浦說，在印太戰略為大框架的前提下，中國必須遵守日本設定的條件，安倍才會考慮參與一帶一路，還要考慮到美國、印度與澳洲的利益。

他在演說時指出，一個自由且開放的印太地區最早是安倍在二○○七演講時提出的，並且得到川普政府的回應，他對於川普政府明確表態對印太地區的承諾表示歡迎。區域內的法規應被遵守，海洋是公共財，穩定和繁榮屬於所有國家。

薗浦說，日本的印太戰略有三大支柱，一是法治與航行自由的維護，反對片面以武力改變印太現狀的企圖，日本強力支持美國維護航行自由的作為，支持東亞峰會以及美日印澳間的合作。

他表示，第二支柱是透過連結來追求經濟繁榮，包括基礎建設的發展，日本願與美國站在一起，支持經由亞銀來推廣基礎建設。第三個支柱是確保區域內的和平與穩定，打擊海盜、武器擴散和恐怖主義，並且強化人道救援與救災能力。