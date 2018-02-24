紐時：中國文攻武嚇 美台更靠近

2018-02-24

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國紐約時報廿二日報導，隨著北京當局逐漸加強施壓台灣，美國也就此審慎反擊，開始加強與台灣的關係，並招致中方不滿與批評；而即將登場的台美國防工業會議與美國在台協會啟用新館的相關發展，勢必更進一步觸怒中國。

ＡＩＴ新館將啟用 華府誰出席受關注

普立茲獎得主、紐時上海分社社長基斯．布拉德瑟（Keith Bradsher）在文中將中國戰機繞台、限制中客赴台旅遊與不鼓勵台灣商品進口，與去夏奪走台灣邦交國巴拿馬等事件，列為中國最新一波對台文攻武嚇與損害台灣經濟的手段；美國川普政府雖力求在北韓與雙邊貿易等議題上獲得中國協助，華府對台灣命運的關切也與日俱增，並逐漸朝向加強美台關係的方向邁進，如國會提案推動美國軍艦與官員訪台、美台國防工業業者將於五月會商在美組裝台製武器零件，以及美國在台協會新館預定六月正式揭幕啟用。

布拉德瑟在文中指出，五月在高雄的年度台美國防工業會議與六月美國在台協會內湖新館啟用，恐將進一步觸怒中國。台美國防工業會議旨在深化美台國防產業合作，還將論及如何將台灣國防產業業者整合到美國國防產業供應鏈；至於美國在台協會新館啟用的觀察重點，則是美方出席代表層級。美國前總統老布希、柯林頓與歐巴馬分別曾派遣負責經貿、交通與環保的內閣級官員訪台，次次都令中方不滿；川普若是比照前朝辦理，還派出國務卿或國防部長等更高階的內閣要員，將牽動中國敏感神經。