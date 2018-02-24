辜家還百箱物品 未見婦聯會帳冊

2018-02-24

〔記者陳鈺馥、楊綿傑／台北報導〕行政院黨產會調查發現，婦聯會高達一百七十箱的政治檔案及財務資料，在去年五月被辜家搬運至德惠街的台泥大樓存放後下落不明，黨產會前天二度約談辜懷如，要求將資料運交黨產會調查，辜家昨日下午雖送來近百箱物品，但未見任何婦聯會帳冊及檔案。對此，黨產會表示，婦聯會政治檔案及財務資料付之闕如，蒐證後將向檢方正式告發。

黨產會斥辜家「在玩我們」將蒐證提告

黨產會發言人施錦芳強調，「對方在玩我們！」辜家僱請搬家公司兩輛小貨車，運來大大小小近百箱物品，黨產會人員對於這批東西早在過年之前，便於德惠街的台泥倉庫看過，那幾乎是辜嚴倬雲的物品。

施錦芳指出，婦聯會日前已提供黨產會一份去年被辜家搬走的會務、財務資料造冊清單，該歷史資料包含婦聯會成立以來的舊帳冊、勞軍捐、檔案、會務資料及職務宿舍名冊，但辜家未將財務資料運回。

施錦芳提及，據約談婦聯會員工的供詞，去年婦聯會資料及物品搬到台泥後放置在兩個房間，辜嚴私人物品集中在大房間，另一個小房間藏放各處組歷年重要檔案及文件資料，年前黨產會人員至現場請台泥開門調查，發現小房間已空無一物，另一個房間則堆放辜嚴的物品。

「黨產會不負責保管雜物」

「只是將大房間的箱子搬來黨產會，重要的婦聯會檔案不曉得在哪！」施錦芳說，黨產會將辜家運來的箱子逐一開封清查，僅留下十分之一與蔣宋美齡有關的骨董或有用物品，其他九成箱子請搬家公司運回去，黨產會不負責保管雜物。

施錦芳強調，將發文請辜嚴倬雲本人至黨產會說明資料去向，也不排除再度約談辜懷如。另依據「促轉條例」規定，明知為附隨組織所保管之政治檔案，以毀棄、損壞、隱匿之方式或致令不堪用者，會有刑事責任，黨產會依法有告發權限，會將資料移送檢方，而婦聯會對辜家也有主張歸還資料的權力。

針對辜家昨日將裝箱物品運回黨產會，婦聯會主委雷倩表示，因為不知道那些東西內容，暫時無法回應。她也說，婦聯會已經有超過廿至卅人被黨產會約詢，包括副秘書長、員工、司機等，都知道這些事，其實黨產會所掌握的線報及資訊，比婦聯會人員還要鉅細靡遺，黨產會仔細比對，必能調查出真相。