內定勞動部長許銘春︰全力落實勞基新法

2018-02-24

「謝謝院長敢用我」

〔記者王榮祥、廖千瑩／綜合報導〕內定出任勞動部長的高雄市副市長許銘春（見圖，記者王榮祥攝）昨透露，年後第一天上班就接到行政院長賴清德電話，考慮一天後決定赴任，上任後會儘快熟悉業務、全力落實新法、捍衛勞工權益，用最大誠意與勞資溝通，她也笑說：「謝謝院長敢用我」。

林美珠︰完成階段任務

至於因病請辭部長獲准的林美珠，昨傍晚逐層拜訪勞動部各單位辭別。林美珠表示，去年底罹患乳癌動刀，花了一個月才凝血，當時正值勞基法修法，壓力很大，一度瘦了七公斤，期間蔡英文總統看到她嚇壞，還以為重病，「其實那時候我已表明完成階段性任務後想休息」，直到前天賴院長終於准辭。

將接掌勞動部的許銘春今年五十二歲，出身屏東東港單親勞工家庭，台大法律系畢業後通過律師高考，律師資歷達二十一年，公職經歷前後六年，擔任過高市副市長、新聞處長、法制局長、勞工局顧問等職，二○一六年總統大選期間，曾任小英競選總部法律顧問兼發言人。

她說，年初六接到賴院長徵詢電話也嚇一跳，後來陸續與市長陳菊、家人討論，獲得市長與先生支持，自己評估以法律專業、出身勞工家庭與勞工城市的工作背景，加上副市長任內督導勞工局業務，相信有能力為廣大勞工朋友服務。

至於獲青睞原因？許銘春分析，可能賴揆認為其法律專業夠、政務官歷練豐富及「個性溫柔」！但她也補充，先前跟院長互動多是公務上的互動，這回被徵詢並不是陳菊推薦。

許銘春表示，確定接任後，陸續與高雄幾個工會聯繫過，也請大家多支持，可能過去互動時，在地工會團體對她印象還可以，多表態會支持高雄出身的部長。

她進一步強調，到任後會詳細、儘速瞭解勞工與勞檢等問題，也願以誠意溝通化解各界疑慮，上任後最重要的事當然是落實新法，也會捍衛勞工權益，並盡力協調勞資和諧。