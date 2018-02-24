焦點人物》沈一鳴身段軟外語佳 有助軍方對外溝通

2018-02-24

記者涂鉅旻／特稿

空軍司令沈一鳴將在三月一日調任國防部軍政副部長，對於該人事安排，軍方內部皆持正面態度。親近沈一鳴的軍方人士表示，沈一鳴個性溫文儒雅，具備優異的外語能力和國際觀，相信沈擔任國防部對內、對外重要溝通橋樑的軍政副部長一職，能進一步發揮所學所能，為國軍付出更多心力。

沈一鳴接任空軍司令已逾三年，雖肩負我國空防重責、日理萬機，但熟悉沈的人士形容，在和沈共事之時，從未見沈以疾言厲色的方式指責他人，屬溫文儒雅的「儒將」，但做事態度皆遵照既定規則，也樂於徵詢專業意見，不會摻入個人因素流於「人治」。縱使擔任司令，每天仍到部隊餐廳用餐，了解第一線部隊的生活實況，身段相當柔軟。

台美國防工業會議 上任後要務

不同於司令等軍種高層，多著重於內部軍務，國防部軍政副部長可說是國防部長的重要「分身」，除須到立法院列席備詢，也須擔任對內、對外溝通重要對口，並督導國際軍事交流工作，責任更加重大，但軍方內部多對沈一鳴的能力表示肯定。據透露，沈雖公務繁忙，但仍會利用搭車等空閒時間，每日閱讀ＣＮＮ（美國有線電視新聞網）的新聞，充實其外語能力和國際觀，加上其柔軟的身段，將有助於政府各項軍務推動。

沈一鳴上任後，即將面對的首要重任，即是今年四月、五月登場的台美國防工業會議，我國能否和美國取得更密切的軍事交流，促進兩國軍事產業更密切合作，甚至進一步拓展我國和其他國家交流的機會，都有賴其發揮所長。