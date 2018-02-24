空軍司令沈一鳴 接國防部軍政副部長

2018-02-24

現任副部長蒲澤春 轉任戰略顧問

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡政府國安團隊改組，蔡總統並核定國軍上將人事異動案，國防部昨指出，空軍司令沈一鳴上將（見圖，資料照）調任國防部軍政副部長，現任軍政副部長蒲澤春因任務需要，轉任總統府戰略顧問，人事案於三月一日生效。

馬自勇、張哲平 接司令呼聲高

國防部昨天並未同步公佈新任空軍司令人選。據研判，以期別、經歷而論，副參謀總長馬自勇中將、空軍副司令張哲平中將擇一晉任上將並升任空軍司令的可能性較大。

推動國際軍事交流 沈一鳴貢獻大

國防部表示，沈一鳴為空軍官校六十八年班、空院八十一年班、美空戰院九十一年班、美空戰院戰略碩士。曾擔任國防部情次室次長、空軍作戰指揮部指揮官、空軍副參謀總長、空軍常務次長、空軍司令。蔡英文政府上任至今，安排的國防部副部長人選，皆由現役上將出任。

國防部表示，沈一鳴任職期間，戮力推動國際軍事事務交流、國機國造、聯合作戰演訓及災害防救等工作，著有貢獻，考量任職已屆滿三年一個月，調任國防部軍政副部長，盼藉其豐富經驗，銜續推動各項國防事務。

至於將轉任總統府戰略顧問的蒲澤春上將，為海軍官校六十七年班、美海戰院八十六年班、美東南大學企管碩士，曾擔任國防部後次室次長、海軍艦隊指揮部指揮官、海軍副司令、副參謀總長執行官、國防部軍政副部長。

據研判，空軍官校六十九年班，曾任空軍作戰指揮部指揮官、國防大學副校長、空軍副司令的副參謀總長馬自勇中將，以及空軍官校七十一年班，曾任空軍副參謀長、空軍政戰主任、空作部指揮官的空軍副司令張哲平中將，皆為潛在的接任人選。