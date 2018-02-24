大逆轉 雄三誤射案 彈劾9軍士官

2018-02-24

監院昨採無記名公開投票

〔記者施曉光、涂鉅旻／台北報導〕前年七月發生海軍雄三飛彈誤射事件，造成海上作業船隻漁民一死三傷，監察院在去年曾召開彈劾案但未通過，在增補十一名新監委後，昨日二度召開彈劾審查會，最後通過彈劾前海軍一三一艦隊部艦隊長胡志政少將等九名軍士官，並移送公務員懲戒委員會。

海軍︰務必杜絕類案再生

海軍司令部昨表示，自前年發生雄三飛彈誤射事件後，從海軍司令至各業管層級，第一時間即勇於承擔錯誤，虛心檢討肇因，並將七月一日訂為「海軍檢討日」，務必杜絕類案再生。

擔任主席的監委高涌誠說，以往監委行使彈劾案投票時，都會到隱蔽的投票亭投票，但昨天十一位監委一致坐在位子上圈票，調查本案的監委王美玉形容，這可以算是「無記名公開投票」。

海軍艦指部所屬一三一艦隊部「金江艦」於一○五年七月一日從高雄左營港誤射一枚雄三飛彈，擊中在澎湖海域作業的高雄籍翔利昇漁船，造成船長黃文忠死亡、同船三名船員受傷。

九名被彈劾人員分別為前海軍一三一艦隊部艦隊長胡志政少將、前金江艦艦長林伯澤少校、前金江艦副艦長林清吉上尉、前一三一艦隊部作戰科科長李連仁中校、前一三一艦隊部作戰科作戰訓練官許秉立少校、前海軍艦隊指揮部作戰處處長林明華上校、海軍教育訓練暨準則發展指揮部測驗考核中心主任史建斌上校、前主任李光敏上校、飛彈測驗士曾紀郎。

林伯澤等人 未盡監督責任

監察院指出，被彈劾人林伯澤、林清吉、胡志政、李連仁、林明華未依法善盡指揮監督及安全訓練責任，導致「金江艦」工作紀律廢弛，在甲操測考當日違反安全規定領取過量火線安全接頭，並裝接真彈進行箱組飛彈測試，又沒有幹部在現場督導，任由中士高嘉駿獨自一人在作戰模式操作，導致誤射飛彈，釀成大禍。

甲操測考資格 未確實審核

彈劾案文指出，林伯澤、林清吉未符規定申請甲操測考，許秉立及李連仁也未確實審核甲操測考申請人資格，且未經逐級呈核並經批准，即將甲操測考報進名冊電送艦指部，該部少校計畫參謀官尤志賢雖將「金江艦」甲操測考資格剔除，但因文書作業疏漏，導致該艦仍如期參加甲操測考，林明華身為業管主管，雖知悉這個事實卻未及時導正制止。

監委認為，海軍教準部測考中心相關被彈劾人李光敏、史建斌、曾紀郎涉有怠行職務，督導不周的過失，未依安全守則確實檢查，及時糾正受測單位重大危安舉措，造成受測單位錯誤認知甲操測考靜態檢查應將火線安全接頭裝接真彈。

調查監委包宗和指出，雄三是我國重要軍事武器，對此重要精密裝備，海軍相關操作都只賴專業士官，軍官全不熟悉，以致甲操火線安全接頭的領用數量與真彈是否應接上火線安全接頭，才算裝備全備便，軍士官同時產生錯誤認知，導致本次事件發生，海軍對於軍士官教育應該強化精進。

包宗和並表示，誤射主要成因就是違反工作紀律廢弛職務，違反安全規定，領取過量火線安全接頭並接真彈，以及違反甲操測考申請程序。