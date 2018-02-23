舉贏扁為例 馬盼拿回台北

2018-02-23

〔記者施曉光、蕭婷方／台北報導〕國民黨台北市黨部昨日舉行新春團拜，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九應邀出席致詞，馬、吳兩人都舉二十年前馬英九首度參選台北市長，擊敗當時競選連任的民進黨前台北市長、前總統陳水扁為例，強調如今在野的國民黨可以重新複製歷史。

馬英九表示，他二十年前參選台北市長，也是第一次參選公職，雖然對手是「選舉老將」，但在黨內全體同志萬眾一心下，還是贏回台北市，他希望這次黨內也能全力以赴，「就像二十年前一樣拿回台北市」，國民黨接著就能放眼二○二○大選。

吳敦義表示，台北市做為中華民國當前的首都，有絕對的重要性，他希望國民黨複製當年馬英九贏回首都執政機會的歷史，在今年贏得台北市長，並期待於各縣市首長選舉中取得明顯而且很好的豐收，二○二○才有機會重返執政，針對當前亂象「撥亂反正」，恢復中華民國光榮與驕傲。

日前宣布參選台北市長的前陸委會副主委張顯耀昨也到場，由於張當年遭馬政府控告涉入共諜案，成為馬英九口中須除掉的「害蟲」，使得馬、張互動成為媒體關注焦點。

曾被馬罵「害蟲」 張顯耀主動握手

張顯耀坐在馬英九左後方，兩人僅相隔一排座位，經過一段時間後，張顯耀主動趨前與馬及吳握手，馬則以加油、祝福等簡短寒暄回應。

面對媒體詢問，與當年指控他是「害蟲」的馬英九見面，是否會尷尬？張顯耀反問記者，「你看到尷尬的感覺嗎？」他強調，馬英九還對他舉起拳頭，喊出加油。馬英九被問同樣問題時，也回說，「不會、不會。」

張顯耀表示，很感謝馬英九過去給他在陸委會、海基會服務的機會，讓他有兩岸事務的歷練，「總統永遠是長官」，馬英九對他的參選有給予祝福與加油。

張顯耀致詞時，強調自己當年接受國民黨的「中山獎學金」，才有機會到法國取得博士，國民黨對他的栽培與照顧會永記於心，他會全力爭取代表國民黨取回台北市。

兩人都說不尷尬 張：總統永遠是長官

張顯耀二○一四年因為共諜案被拔官，經北檢調查，直到二○一五年才被檢方認定事證不足，予以不起訴處分。