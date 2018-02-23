清查二二八檔案 增近千受難者

2018-02-23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年為二二八事件七十一週年，為呼應去年立法的「促進轉型正義條例」，紀念活動以「時代轉型、正義無懼」為主軸。二二八事件紀念基金會董事長薛化元昨表示，經清查二二八檔案及比對賠償名冊，發現新增近千名受難者名單，待未來促轉會成立後，後續將配合調查及探究加害者責任。

薛化元：待促轉會成立再調查

「二二八事件七十一週年中樞紀念儀式暨紀念活動」將於二月廿八日下午在台北二二八和平公園舉行，總統蔡英文將出席致詞及頒發回復名譽證書予受難家屬，民間社團也將透過音樂演出，表達對受難者的悼念及家屬的撫慰。

薛化元強調，今年二二八紀念活動主軸為轉型正義，政府應儘速落實「開放政治檔案、清除威權遺緒、平復威權時期司法不公」任務，新增的受難者名單未來將逐一建檔，再調閱檔案資料，還原二二八事件歷史，也要探究加害者責任，讓悲劇不再重演。

台灣二二八關懷總會理事長潘信行指出，國民黨擁有的政治檔案都須公開，他才能知道父親潘木枝是怎麼死的，若連真相都不知，家屬要如何和解。

凱道二二八將有共生音樂節

潘信行說，由政府出版的「二二八事件責任歸屬研究報告」直指元凶蔣介石要負最大責任，但蔣在中正紀念堂被當成「假神」崇拜，這對家屬情何以堪，應清除威權遺緒，讓正義能在台灣實現。

二二八當日下午四時至晚間九時半，凱達格蘭大道上將有「共生音樂節」活動，針對二二八事件加害者至今不明，今年音樂節以「查無此人」為主題，邀請仙樂隊、老王樂隊等樂團參與演出，金曲客家歌王林生祥擔任節目壓軸，要以音樂來昇華對二二八事件的傷痛。

台北二二八紀念館館長蕭明治也說，二月廿七日晚上在台北中山堂舉行「二二八事件七十一週年紀念晚會」，晚會表演節目改編自二二八事件處理委員會真人真事，還原一九四七年中山堂開會過程，以戲劇方式傳揚民主真諦。