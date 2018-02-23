黨產會︰辜嚴搬走逾百箱資料 剩不到20箱

2018-02-23

〔記者陳鈺馥、楊綿傑／台北報導〕行政院黨產會追查婦聯會金流及帳冊，現已掌握在前婦聯會主委辜嚴倬雲任內，婦聯會有一批高達一百多箱的歷史檔案及財務資料，早在去年五月被人搬去德惠街的台泥倉庫，為追回消失的婦聯會資料，黨產會昨約談辜嚴么女辜懷如釐清案情，要求辜家返還婦聯會資料，並請辜嚴倬雲本人儘速回國配合調查。

辜懷如昨在律師李念祖陪同下，發表一份辜嚴親筆簽署的聲明，內容提到她已於過年前赴美就醫，因為年事已高，婦聯會又紛擾不斷，感到心灰意冷，確實有交代女兒打包婦聯會辦公室私人物品，但未指示婦聯會人員進行打包動作，對於過期文件處理也無過問或指示。

辜懷如被約談 強調都是母親私人物品

辜懷如強調，從婦聯會帶走的物品都是辜嚴私人物品，不希望再有有心人士傷害母親。

據了解，黨產會在認定婦聯會為國民黨的附隨組織後，今年二月初便展開調查，至少約談十位婦聯會員工，包含副秘書長汲宇荷、負責打包裝箱的會務人員，以及運送資料的司機等人。

黨產會發言人施錦芳強調，每一位接受黨產會調查的婦聯會員工，一致表示去年五月自婦聯會運走的物品，涵蓋婦聯會總務處、秘書處、會計處等各部門檔案及文件，從一九五○橫跨至二○○六年間，甚至包含重要的帳冊、勞軍捐資料，「不是只有辜嚴的私人物品」。施錦芳表示，根據汲宇荷的供詞，婦聯會運走該批資料的決策，當初是受辜嚴倬雲之命，各組人員早在四月便開始打包。而被辜家搬走的資料，婦聯會內部有造冊。

施錦芳︰婦聯會員工稱內有重要帳冊

施錦芳談及，婦聯會員工向黨產會表明，婦聯會資料被搬去台泥倉庫後，曾向辜家索取倉庫鑰匙，但辜家未提供，過年前黨產會循線追查至德惠街，發現倉庫內早已空無一物。

施錦芳指出，辜懷如約談時表示，去年僅搬走辜嚴的私人物品。對於台泥倉庫內資料下落，辜懷如聲稱，「不曉得從德惠街搬走多少箱，最少有五十箱以上，目前還有十至二十箱，其他都碎掉了。」

辜懷如則在記者會指出，十多年前由於房子重新裝潢，把一些物品寄放在婦聯會房間，後來母親交代她去整理私人物品，整理後把這些搬到另個貯藏空間，後來婦聯會主動聯繫，並將代為整理的自行搬入。

辜懷如說，這些私人物品中，留下了有紀念價值的品項，其他物品跟資料都捐了、丟了、碎了，但很確定都是屬於母親的。她未發現有婦聯會帳冊、勞軍捐相關文件，因此被約談時聽到婦聯會有人提出一個清冊，說把部分資料交給她了，她感到非常驚訝，要求這樣講的人提出點交明細、簽收紀錄等。

黨產會則強調，對於被搬走的婦聯會資料，婦聯會的職員說法一致，僅辜懷如一人所述與其他人有所出入，黨產會請辜嚴倬雲本人儘速回國配合調查。