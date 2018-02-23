勞基法二度修法 林美珠帶病扛責

2018-02-23

記者李雅雯／特稿

勞動部長林美珠在去年二月八日接下職位，昨任期恰滿一年又兩週，外界一度盛傳林美珠在勞基法再修法後將以「健康因素」為由辭職，既完成階段性任務、也一肩擔起政治責任，算是有擔當的負責走人；面對勞資爭議被刻意擴大，勞動部長這個位子，不管是誰都很難久坐，行政院長賴清德回應內閣改組提問時，一句「時機成熟時再跟大家報告」，也算幫林美珠一個大忙。

林美珠專長在法律，文官歷練豐富，仕途上也備受賞識，作為總統蔡英文的親表姊，在出任勞動部長時屢引來外界「國王人馬」、「皇親國戚」等負面嘲諷，但面對黨內立委質疑一例一休政策，甚至將引起執政黨選情崩盤，林美珠始終捍衛一例一休，多次對外表明沒有修法打算，因她深知，勞基法短時間內「兩修」，不管是蔡政府或是社會都將付出龐大代價。

閣揆林下賴上後，林美珠就算「健康因素」纏身，還是先收拾起捍衛政策的堅持，配合政院主導勞基法修法；但自此開始，欲請辭傳言就從不間斷，期間又檢查出身體罹癌出狀況，去職只剩時機問題。

不同於其他閣員，林美珠領導的勞動部沒有以宣傳政績為目的的年終記者會，農曆年前也沒有向部內同仁辭歲慰勞，年後也取消新春團拜。林美珠當初願意接任勞動部長，對她而言就已是「天人交戰」的決定，責任是遠大於官位。

林美珠上任後幾乎沒有公開行程，也鮮少與媒體打交道；她對外表現拘謹、冷漠、嚴肅，但勞動部官員卻常用「風趣幽默」、「活潑隨和」來形容私底下的她。她可以一早到醫院作完治療，就立刻返回部內處理公文、開會；就算勞團罵她，但也不吝嗇稱讚她是唯一拜訪這麼多勞團、傾聽的勞動部長。