賴揆子弟兵 台南幫3人進中央歷練

2018-02-23

〔記者洪瑞琴、陳鈺馥／綜合報導〕內閣正進行改組，行政院長賴清德在台南市的子弟兵將北上進入中央。台南市副市長張政源將接交通部政次、民政局長陳宗彥將接任內政部政次，市府秘書長吳欣修則接掌內政部營建署長。

賴接閣揆後 台南幫北上傳聞不斷

早在去年九月，前台南市長賴清德接任閣揆後，「台南幫」可能被延攬入閣就傳聞不斷。農曆年後，賴揆進行內閣調整，台南市府多位首長果然也被閣揆徵調進入中央部會歷練。

南市副市長張政源傳將接交通部次長，民政局長陳宗彥準備接內政部次長。但兩人昨異口同聲說「都是傳聞啦」，尚未接到中央任何訊息與通知，中央人事案他們不清楚。

至於吳欣修的人事安排，內政部長葉俊榮昨日證實說，已商請台南市府的同意，由吳欣修接掌營建署，接替今年一月中旬退休的前營建署長許文龍。

張政源曾任台灣省政府交通處旅遊局局長、交通部觀光局主任、交通部觀光局駐紐約辦事處主任、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長；他在交通局局長任內推動大台南公車捷運化系統，積極規劃轉運站與盤點資源設法廣設停車場，台南搭公車人次從一年七百萬，躍升至二千多萬大關，帶動觀光商機創造國際化友善城市，賴在市長任內宣傳行銷城市時經常掛嘴邊，借重長才入閣，可見一斑。

張推公車捷運化 陳說服廟宇減炮

陳宗彥曾任台中大里市公所機要秘書、台灣省政府主席室參議兼發言人、花蓮縣政府發言人、南市議員等職，是賴清德競選以來的重要團隊班底，被外界視為賴系大將之一。這次推動區里編組不畏阻力反彈，如期上路實施，加上之前推動廟宇優質化政策，率先全國鼓勵廟宇減炮措施，「挺住」壓力，逐步帶出風氣，猶如貫徹賴的信念意志，「對的事就堅持，自始至終不變」，外界認為最近婦聯會黨產爭議及役政署問題，陳有豐富行政經驗且具地方人脈實力，自然又被點名最佳人選。

處理南鐵案、維冠重建 吳獲賞識

吳欣修為成功大學都市計畫研究所畢業，曾任原台南縣城鄉發展局長、台南市府都市發展局長、副秘書長；他協助賴揆在市長任內處理南鐵案、維冠重建等重大案件有條不紊、排解困難，因此備受賴揆賞識延攬。

成功大學校長蘇慧貞也被外界視為教育部長可能人選，但她透過成大新聞中心否認，強調「並無此事」。