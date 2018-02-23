美智庫報告：中國可能突襲台灣 阻絕美軍介入

2018-02-23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國近年來持續佈武，兩岸軍事差距也備受外界關注。美國智庫戰略及國際研究中心日前發布一份報告指出，中國可能搶在台灣宣布獨立前發動突襲，並在台灣周邊建立「區域阻絕／反介入」區，讓美國等其他國家決定不發動攻擊。對此，國防部表示，我國因應外在威脅，從未鬆懈戰訓本務，本「料敵從寬，禦敵從嚴」理念，積極推動國防自主並提升戰力。

該報告指出，中國搶在台灣可能宣布獨立以前對台灣發動突擊，並在台灣周邊建立「區域阻絕／反介入」區，但不會攻擊太平洋的美軍，因此，美國多數盟國會呼籲兩岸談判、宣布中立而不會介入衝突，美國也會在此情形下不發動反擊。

報告還推測，中國可能對美國發動威懾性網路戰，並在攻台前駭入銀行帳戶、謠言、偽造影音等手段，干擾美軍注意力，設置透過暗殺美國領袖，讓美國在台行動失去合法性。

國防部發言人陳中吉表示，國防部不作評論，但國軍將進一步強化聯合作戰能力，完善整合「作戰指管」與「情、監、偵」系統，並持續運用創新不對稱思維，發揮應變制變效能，國軍有信心、能力確保國家安全與區域穩定。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩認為，中國解放軍空軍自去年十一月至前天進行「遠海長訓」，數度穿越巴士海峽，而非往北航經宮古海峽，其目的有待深入探究。另一方面，美國對於因應「準核子俱樂部成員」北韓的作為猶豫不決，和日本測試可攔截飛彈的「標準三型」飛彈失敗，能否在軍事作為上有效對抗中國反介入戰略，以及東風十七、東風二十一Ｄ飛彈等長程打擊火力，值得觀察。