治軍嚴謹 嚴德發重返最前線

2018-02-23

記者涂鉅旻／特稿

內定接任國防部長的嚴德發為前總統馬英九任內提拔的二級上將，曾任參謀總長等重要職務，去年五月接任國安會秘書長至今，不過九個月時間，隨即被推到第一線「督軍」，就是看重其完整經歷與治軍能力，未來完成軍人年金改革、推動潛艦國造，並促進台美更密切的軍事合作，都是嚴德發上任後「必考習題」，同時也是我國能否在國際社會上安身立命的關鍵題。

相較於現任國防部長馮世寬的外放、直率，嚴德發的個性就如其姓，嚴謹又低調。嚴德發二○○八年擔任八軍團中將指揮官時，指揮官兵救災得當獲得賞識，二○一一年晉任二級上將，隨後並陸續擔任陸軍司令、參謀總長等職務，二○一六年十一月卅日退伍。但退伍才一個半月，隨即被蔡英文政府延攬入國安會擔任諮詢委員，並在去年五月接任國安會秘書長，成為蔡政府重要的國安棟樑。

將有三道「必考題」待作答

不過，蔡政府經過一年九個月的運作後，考量我國周遭敵情威脅、外交局勢等，決定針對國安、外交高層進行調整。嚴德發出任國防部長後，將有三道「習題」待作答，首先，行政院、立法院近期將完成軍人年金改革工作，消除外界雜音、弭平疑慮等工作仍有待進一步加強。

其次，政府推動「國防自主」政策之中，「高教機國造」已上軌道，「國艦國造」遭獵雷艦案影響，仍待調整步調，「潛艦國造」政策難度最高，雖潛艦設計初稿即將出爐，但我國仍需透過各種管道尋求更多外來協助，整合既有資源，確保相關工作能如期、如質完成。

第三，在中國文攻武嚇加劇之際，我國需和他國建立更密切軍事合作關係，而近期最重要者，即為今年四、五月登場的「台美國防工業會議」，身為東道主的我國，須尋求和美國進一步合作的機會，甚至拓展與其他美國盟邦的合作管道。

上述三題雖困難，但都是無法迴避的「必考題」，有賴嚴德發展現能力逐一解答。