李大維 外交戰鬥不曾停歇

2018-02-23

記者呂伊萱／特稿

李大維曾任新聞局長，並派駐美國、歐盟、加拿大與澳洲，資歷完整，招牌是一抹優雅的微笑與傑出的談判手腕，美國國防部助理部長薛瑞福讚其「智慧、耐性、鍥而不捨」，加拿大外交期刊肯定他是「最有影響力大使」第二名。

台灣三次政黨輪替後，當民進黨再次執政，外界對台灣的外交出路可說是看衰再看衰，諸如雪崩式斷交或國際孤兒的預言不絕於耳。面對台灣獨一無二艱困的國際環境，李大維擔起重任，近兩年間雖發生兩次斷交，但其實檯面下處理的外交難題更多，全球外交人員在風雨中展現台灣堅韌的故事更多，卻也都是「不能說的秘密」。

李大維的年紀其實早可退休，他曾打趣說，若不是為了國家，「我一年可以休三百六十五天」。他在任內除了穩住邦交外，在沒有邦交的對外關係上，諸如對美、對日、對歐與新南向政策都有所斬獲，例如台美領導人直接通話、對日正名、歐洲國家支持我國際參與，以及在外交體系中開放新南向語種等等，都展現我國雖然在國際上處處遭中國打壓，但仍鴨子划水般、穩健地發展各面向的實質關係。

李大維務實的行事作風，也顯現在他溫和改革外交系統的手法上。李大維在其任內批次啟用年輕外交官，給予其證明自身能力的機會，同時強化成本效益與目標導向概念，以企業精神改善官僚系統難以避免的弊病。而例如政務員額駐外人員的開放，外界均解讀為民進黨欲利益瓜分，李大維不得不為之，但其實相關修法，也是出於李大維的功能性考量，他希望讓經濟、文化或軍事等專業背景的人員，也都有機會參與外交工作，強化外交戰力。

外交部長李大維自上任前就被外界貼上「老藍男」的標籤，過去多次傳出「被撤換」，但就像他常說的「外交官如同軍人，沒有選擇戰場的權利」。他在外交戰場上長年戰鬥，不曾有片刻停歇，這次卸任外長，或許只是一次短暫的休息。