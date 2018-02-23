堅持台灣意識 吳釗燮再拚外交

2018-02-23

記者蘇永耀／特稿

傳出人事改組後，總統府秘書長吳釗燮數度被外界點名異動，甚至還有外派重量級外館消息，最後確定接下外交部長，這正說明吳在蔡政府高層人事鋪陳排列裡，所被倚重的份量。

學者從政 一向熱愛外交事務

過去在政大國關中心擔任研究員的吳釗燮，在民進黨首度執政時，擔任陸委會主委及駐美代表等職務，當時即為栽培的學者型官員，加上與前總統府資政吳澧培的叔姪關係，同樣具台灣主體意識的吳釗燮，對中國打壓台灣行徑不假辭色地抨擊，也看出吳的堅持。

而當民進黨淪為在野，吳釗燮仍深獲黨內重用。二○一二年蘇貞昌任民進黨主席，吳釗燮出任民進黨政策委員會執行長，同年兼任民進黨駐美代表。二○一四年蔡英文回任民進黨主席之後，吳釗燮擔任民進黨秘書長，仍兼民進黨駐美代表。由此也看出吳在外交事務，尤其是對美工作的偏好與熱愛。

民進黨二○一六年重返執政，受到蔡總統倚重的吳釗燮出任國安會秘書長，綜理外交及兩岸的工作。而當總統府秘書長出缺，總統尋覓再三後，眼光還是回到吳釗燮，由其接任。不過，對於還要肩負與國內政黨等溝通的總統府秘書長職務，吳釗燮仍更愛外交，總統接見重要訪賓，吳是陪見的官員，總統出訪，吳釗燮也陪同出訪，對外功能更重於對內角色。

挺李大維 曾與叔吳澧培鬧翻

面對綠營對外交人事「老藍男」的抨擊，吳多次為合作默契良好的外交部長李大維辯護，甚至還與吳澧培關係鬧翻。

吳澧培前年曾說，吳釗燮很欣賞李大維，但他早就提醒李大維主張一中原則與九二共識，他跟吳釗燮說，李大維人事案完全不恰當、不可以用這個人。不過，吳釗燮沒聽進去，還回說：「除了我之外，他（李大維）是最適合的人。」

如今李大維確定離任外長，蔡總統點名吳出任，也算是回應這句「除了我之外」頗具自負之語。吳或許不需再回應所謂「老藍男」的話題，但面對外交情勢的日益嚴峻，民進黨籍的他如何走出有別於前任外長的風貌，恐更值得關注。