陳師孟首案 要查檢察官演諷扁劇

2018-02-22

〔記者林良昇、項程鎮、錢利忠／台北報導〕矢言上任後要查「恐龍司法官」的監委陳師孟昨表示，已針對二○○九司法節慶祝大會上，檢察官編導舞台劇諷刺前總統陳水扁，申請自動調查；他強調，檢察官在審判前幾天演舞台劇，蓄意影響社會輿論，嘲諷嫌疑人且未尊重其人權。

根據當時報導，二○○九年法務部與司法院合辦的司法節慶祝大會上，北檢檢察官穿起條紋衣粉墨登場，演舞台劇模仿陳水扁被聲押時，雙手上銬高舉的場景，主演的檢察官還高喊司法迫害，諷刺意味明顯；當時的北檢主任檢察官為現已退休的慶啟人。

陳師孟昨受訪表示，該舞台劇是由慶啟人導演、編劇，另由兩位年輕檢察官扮演，且在扁案開庭審判前幾天演出，是否有意影響社會輿論？影響法院對陳水扁的不公平審判？將是未來的調查重點，他已對於此案申請自動調查。

陳師孟指出，相關當事人都會進行約談，包含時任法務部長的王清峰和慶啟人等，了解背後是否有人指使，再和調查官討論，決定後續調查方向。

陳師孟強調，當時國外對此事件非常反感，前總統馬英九老師、美國紐約大學教授孔傑榮接受媒體訪問時表示不可思議，經濟學人雜誌也評論該事件很可恥。

陳師孟說，國外對於人權的觀念都內化了，我們的檢察官竟還表演得洋洋得意，是司法官養成教育出了大問題，檢察官不該有嘲諷嫌疑犯、受刑人的舉動，不僅在扁案，在其他案件上也沒有真正遵守兩公約裡的監獄人權，受刑人、嫌疑犯的人權都被當成耳邊風或條文。

陳師孟直言，如果連卸任總統都可以被這樣對待，一般民眾的人權更不會被這些司法官放在眼裡。

慶啟人否認主導

慶啟人昨晚受訪表示，監委要約談她、她就會去說明，當年擔任台北地檢署主任檢察官，臨時被抓公差表演節目，所以找檢察官幫忙，沒有劇本就即興演出，但表演的內容「非我主導」。參與該劇演出的檢察官張安箴則表示，劇不是她編導的；關於陳師孟的言論，她沒什麼可以回應。