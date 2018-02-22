初選殺紅眼》蔡禁黨內攻訐 違者不排除取消資格

2018-02-22

〔記者蘇芳禾、彭琬馨、劉婉君、王涵平、蔡文居／綜合報導〕民進黨台南市長初選黨內互打越演越烈，民進黨中執會、選對會昨就此討論，黨主席蔡英文在中執會裁示，候選人應各自約束競選團隊及支持者的競選活動與行為，以免擴大衝突、破壞民進黨形象，違者將依規定嚴以議處，「不排除取消初選資格」。

台南初選激烈，有立委黃偉哲、陳亭妃、葉宜津、王定宇，前黨副秘書長李俊毅、前台南市副市長顏純左，共六人角逐；對黨中央的決定，六人都表示支持。

立委段宜康昨在臉書指出，台南警方盯上學甲賭場，有一名副議長到分駐所「溝通」，警方向上級請示後，向副議長說對不起，祝他新年快樂；段說應給台南市警局拍拍手。

段未指名道姓，但台南市副議長郭信良與南市警局昨都證實有此事；郭說他了解陳情案原委後，請警方依法處理；南市警察局長黃宗仁昨表示不懼任何權勢，力挺員警嚴正執法，不容職業賭場存在，警局督察組已成立專案調查，並肯定學甲分局及派出所。

黃偉哲陣營發言人、台南市議員邱莉莉在電台指出，郭信良背負許多官司與負面新聞，郭與陳亭妃是盟友關係，若陳當選，恐破壞清廉政治的文化。

陳亭妃在民視八點檔中軋一角，被網友質疑是置入性行銷，也引發熱議。

民進黨發言人林琮盛轉述，蔡英文裁示，縣市長初選已進入最後階段，競爭激烈，候選人應各自約束競選團隊及支持者之競選活動與行為，以免衝突擴大，破壞民進黨形象。

蔡英文重申，候選人及黨員同志須遵守規定，不得互相攻訐，不得傷害本黨形象，民進黨黨員也應本於團結勝選之目標，不得惡意攻訐本黨參選人，違者將依規定嚴以議處，不排除取消初選資格，相關調查也將持續進行，不因初選結束而結束。

民進黨立委何欣純轉述，在場的顏純左聽完主席裁示，立刻向蔡英文「告狀」，強調他有證據，要向督導小組檢舉；顏在會中直接點名在座的陳亭妃，表示陳誤導民眾，接到民調電話時要「謊報年齡」，才能參加民調。陳亭妃則澄清，她只是因為民調須年滿二十歲以上才承認信度效力，因此向民眾宣導相關訊息。

此外，民進黨選對會昨決議，因花蓮大地震取消的台南市長、高雄市長初選電視政見發表會，將分別於二月二十六日、二十七日舉行。