國民黨六都提名 僅台中市敲定

2018-02-22

〔記者施曉光／台北報導〕距離直轄市、縣市長選舉還有大約九個月，國民黨至昨已完成提名或徵召的選區共計十一個，其中「六都」部分只有昨日中常會通過提名的台中市，其他五都除了新北市、桃園市確定三月內會有結果，台北市可望四月中旬前完成提名，至於高雄市、台南市等兩個艱困選區，黨中央維持彈性策略，不設定提名時程。

新北桃園三月 北市四月有結果

國民黨完成提名或徵召的地區，包括三位爭取連任的縣市首長，分別為苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱與連江縣長劉增應，另外八個選區分別為彰化縣（立委王惠美）、新竹市（前市長許明財）、雲林縣（立委張麗善）、宜蘭縣（羅東鎮長林姿妙）、台東縣（議長饒慶鈴）、花蓮縣（立委徐榛蔚）、基隆市（前移民署長謝立功）及台中市（立委盧秀燕）。

尚未提名地區，確定辦理初選及期程的有台北市、新北市與桃園市，其中新北市三月五日公告初選，桃園市則已於昨日開始初選領表；至於台北市部分，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨日參加黨中央新春團拜活動時受訪指出，台北市長黨內初選預計三月十五日開始作業，四月中旬完成提名。

情況較為特殊的是澎湖縣，雖然國民黨澎湖縣黨部早已通過建議中央提名前縣長賴峰偉參選，但中央提名審核委員會要求待地方協調完成之後，再行提報審核並通過提名，目前仍處於延宕狀態。

其他未完成提名選區，尚待協調的有台南市、高雄市、新竹縣、嘉義市與金門縣。藍軍沙漠區的嘉義縣、屏東縣迄今仍無人公開表態參選，但黨內人士私下指出，已有備案人選，目前仍不便對外說明。

盧秀燕：有信心打贏選戰

國民黨中常會昨日通過第一個「六都」選戰人選，由立委盧秀燕競選台中市長。盧秀燕表示，提名即任務交付，未來九個月她將承擔重任，並且有信心打贏台中市長選戰，發揮領頭羊的角色。盧秀燕說，過去三年，台中空污急遽惡化，經濟遲緩，交通堵塞，青年對於前途苦悶，「台中應該換手執政」，以追尋更好的發展與未來。