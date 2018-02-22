民進黨高南宜嘉 下月公佈人選

2018-02-22

〔記者蘇芳禾／台北報導〕年底縣市長選舉民進黨已完成兩波共十一個縣市長的提名，黨中央將於三月五日起，針對高雄、台南、嘉義縣等三縣市舉辦縣市首長的黨內初選民調。至於而台北、新北這兩個重要選區，目前仍狀況不明，黨內人士指出，預計於四月至五月確定人選。

三月五日起初選民調

民進黨於去年十一月二十八日公布首波縣市長提名名單，九名爭取連任的執政縣市首長全數在列，包括基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷、雲林縣長李進勇、嘉義市長涂醒哲、屏東縣長潘孟安及澎湖縣長陳光復等。

第二波提名則在去年十二月二十七日確定，由黨主席蔡英文徵召提名南投縣草屯鎮長洪國浩參選南投縣長、立委劉櫂豪參選台東縣長。黨內人士評估，這兩個縣市是最有機會「搶灘成功」的地區，因此提早確定人選，讓候選人有足夠時間去拚。

雙北要等到四、五月

第三波提名預計將會是高雄市、台南市、宜蘭縣、嘉義縣等四縣市。宜蘭縣經歷兩人退選，目前只剩下立委陳歐珀，有待中執會於三月十四日公布最後人選。高雄市、台南市、嘉義縣將於三月五日至九日進行初選民調，勝出人選將在三月十四日和宜蘭縣一起公佈。

至於同為艱困選區的苗栗、花蓮，選對會成員透露，這兩個地區將會在一個月內決定人選。目前苗栗有無黨籍頭份市長徐定楨、行政院中部辦公室副執行長吳宜臻浮上檯面；花蓮則有花蓮縣議員劉曉玫、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛爭取。

選對會人士指出，台北市、新北市、新竹縣、金門縣、連江縣的首長候選人，將於四月至五月才出爐，目前都還沒有明顯的協調進度。

至於台北市是否禮讓現任市長柯文哲？選舉操盤人士指出，與柯文哲合作不是一個被排斥的選項，但是綠營基層對於柯文哲十分反彈，民意代表跑攤時，都有支持者在罵柯文哲。因此，即使最後民進黨與柯文哲合作，黨提名的台北市議員可能有一半不願意與柯文哲站在一起，這將是個問題。