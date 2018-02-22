駁失敗者聯盟 吳：有人落選市長當總統

2018-02-22

〔記者施曉光、林良昇／台北報導〕經過農曆春節，藍營台北市長選戰又冒出包括前立委孫大千、張顯耀等人表態爭取提名，由於包括年前早已表態的前立委丁守中、鄭麗文等人，大多是沒有成功連任的立委，被外界以「失敗者聯盟」形容，國民黨主席吳敦義昨日出席國民黨新春團拜活動後受訪時回應說，「喔，抱歉，不要講這種刻薄的話！」隨後又補上一句，「你不要忘了，有人台北市長落選了，選上總統啦！」

對於有媒體以「籃球隊」戲稱角逐者眾多，吳敦義反嗆說，如果都沒人表達意願，又會被媒體說是「零球隊」，人多了反而被說成「籃球隊」。他並強調，如果大家都有志向，透過逐漸協調或進行初選，「那裡還怕人多！」

被問到國民黨台北市長提名何時完成？吳反問媒體，「你為什麼不去問民進黨什麼時候完成？」他強調還有人陸續要報名，怎麼可以馬上完成提名，台北市、新北市大概都會在三月初公告初選，台北市部分尚未確定，新北市已經確定。

張顯耀拿不起訴書駁共諜

張顯耀、孫大千昨都宣布投入國民黨台北市長初選，張顯耀請來鼓隊擂戰鼓助陣，還拿出當年不起訴書駁當年的被控共諜案；孫大千則開網路直播說明會，和網友互動。

孫大千開網路直播說明會

對於台北市黨內有多人表態，吳敦義肯定黨內多人在民進黨到底要不要提名、提名誰，都還不知的情況下，踴躍表態。他說，民進黨在高雄市、台南市都有六、七人在爭，國民黨也一定會有人參選，黨內會透過公平、公正、公開的作法先進行協調，若協調不成，就會以全民調方式決定提名人選，「所以絕對不會缺席」。

爭取提名的丁守中表示，台北市作為領頭羊，國民黨應該及早確定人選，最好三月底就確定，他並批評黨內各方存在失敗主義，很不好，如今有這麼多人要出來挑戰台北市長柯文哲，表示柯文哲不是不能被打敗。

另一位表態參選的台北市議員鍾小平則對外傳黨內勸進前台北縣長周錫瑋來選台北市長表示，有聽說，但希望周要想清楚究竟是選台北或新北，「要來就快來，不能等輸了侯友宜，再來台北市，台北市不是『中古貨二手中心』」。