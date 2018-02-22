柯P赴議會團拜 民進黨議員1人到場

2018-02-22

〔記者黃建豪、郭安家、蘇芳禾／台北報導〕台北市長柯文哲昨在新春開工第一天，依慣例赴台北市議會新春團拜，結果今年民進黨團僅市議員王威中一人到場，被解讀為綠營議員刻意要讓柯難看；柯文哲回應，應該是議員還在國外旅遊，他跟綠營關係好得很。

柯文哲昨早於議會新春團拜時，大讚北市議員比市府更貼近民意。不過，議會各黨團不賞臉，六十位議員中，出席議員不到十人，尤其民進黨團只有王威中一人到場。

柯文哲解釋，出席人數與往年差不多，他看是很多人還在國外旅遊。進一步談論與民進黨關係，柯文哲表示，真正好朋友不要在公開場合見面，他跟綠營關係很好，好得很。

洪耀福：勿拘泥與柯合作

民進黨秘書長洪耀福昨被問到台北市選情回應說，政治有很多可能性，不要一直拘泥於跟柯文哲合作的邏輯跳不出來，政治要有想像力，也可以創造新模式，之前也曾有「在野大聯盟」的模式。但被問到還有什麼可能模式？洪耀福笑說，「當然不能跟你們講啊」。

王威中下午坦言，早上新聞露出後，他的服務處隨即接到幾通民眾電話，批評他不該跟柯Ｐ「同台」出現，還有人罵他是「兩岸一家親議員」；他則解釋，昨早是議會辦的機關新春團拜，議會是主人、市府是客人，他每年都參加，沒有政治考量。

另一方面，外界傳國民黨不斷推出人選，是要催促民進黨派人選市長，柯文哲早上受訪則先稱：「這個理論我聽不懂。」一旁媒體解釋是為了促成北市三強鼎立局面，透過分票提高國民黨勝算；柯文哲這才苦笑說，工作天第一天能不能不要討論選舉，「就害耶！」

國民黨表態參選者眾，行政院前發言人鄭麗文、前立委丁守中、北市議員鍾小平，陸委會前副主委張顯耀、前立委孫大千都爭相表態選市長，卻被戲稱「失敗者聯盟」；柯文哲緩頰稱，誰沒有失敗過，這樣講沒意義。