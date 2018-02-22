新聞分析》國安機制盡速盤點

2018-02-22

記者鍾麗華／特稿

中國全國政協與人大分別於下月三日與五日召開，中央與地方領導班子將完成換屆，而政治局常委排名第四的汪洋，將接任全國政協主席，並出任中共對台領導小組副組長，劉結一任中國國台辦主任。無論兩岸關係是否新人新局新契機，北京若仍以舊思維處理對台政策，恐將繼續誤判情勢。

中國對台政策由中共中央總書記習近平主導，執行方式卻因人而異。過去張志軍、俞正聲刻意凸顯對台強硬的部分，尤其張志軍慣於滲透、分化台灣，對台交流「只做藍、不做綠」，不僅誤解、誤判，也無助兩岸關係開展，這種「不健康」的模式，應該隨著張志軍下台而結束。

中共「二○一八年對台工作會議」已在農曆年前、二月二日召開，中國對台工作「二把手」的汪洋在會中談話，展現軟硬兼施的兩手策略，一方面堅持「一中原則」、「九二共識」、「反台獨分裂」，另方面又要積極擴大兩岸經濟文化交流與社會融合，為台灣民眾提供與中國民眾同等待遇，促進心靈契合。

由此可見，在今年兩岸關係上，中國仍延續對台「一拉一打」，而且是「軟的更軟、硬的更硬」，忽視政府官方的溝通往來，卻刻意加強對民間交流，尤其是對台「一代一線（青年一代、基層一線）」統戰、滲透及人才磁吸等；中國國台辦月初更已預告，今年續推力度更大、含金量更高的「惠台」措施。

面對如此的國安挑戰，政府必須拿出決心，健全相關的「防衛機制」，包括盤點「國安法」與「兩岸人民關係條例」、制定「保防法」或「反滲透法」等，特別要慎防北京透過實質影響力介入台灣選舉，以避免中國利用台灣的民主機制，進而摧毀台灣的民主自由。

中國上月片面啟用M503相關航路，不僅有飛安問題、也有國安疑慮，政府堅不妥協、不讓步，也提出反制措施。但農曆春節過了，M503航路爭議仍在，政府應提出進一步對策，讓中國了解，不要輕忽台灣的決心。