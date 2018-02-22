海陸兩會提醒台商 美中關係趨惡化不可輕忽

2018-02-22

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委張小月昨出席台商春節聯誼活動致詞時提醒，中國大陸經濟發展已面臨產能過剩、債務擴大及金融風險等問題，台商在陸經營面臨挑戰和困難。海基會董事長田弘茂也表示，美中兩國關係有惡化跡象，處理不慎可能導致政經衝突，將連帶傷害台商利益。

田弘茂：衝擊台商經營環境

張小月強調，中國大陸經濟發展已進入「新常態」，並面臨產能過剩、債務擴大及金融風險等問題，穆迪與標準普爾等國際信評公司，已陸續調降中國大陸的信用評等。此外，中國大陸政策與法規趨於嚴格，一年多來查稅、防治污染各項措施，使得台商在陸的經營面臨多重挑戰和困難。

田弘茂則指出，為解決長期貿易逆差，美國政府已祭出「二○一條款」做為示警，同時宣布可能啟動「三○一條款」，對美國貿易逆差的主要來源國家採取制裁措施，針對中國大陸或將提出侵犯知識產權的鉅額賠償。屆時，若雙方因應不當，可能導致系統性的貿易對抗，其結果將連帶傷害台商利益，尤其是出口產業，千萬不可輕忽。

此外，田弘茂說，中共十九大的換屆，無論中央或地方的領導班子，幾乎可謂是大洗牌，在政策上也有很大的改變，劇烈的變遷特別展現在環保、金融及勞工等經貿政策上，對台商經營環境的衝擊相當強烈。

張小月：敦促兩岸實事求是

對於兩岸關係，張小月表示，雖然雙方因政治立場差距造成兩岸的波折，讓兩岸關係仍面臨一些不確定性。蔡總統已多次公開強調，「善意不變、承諾不變、不會走回對抗的老路、不會在壓力下屈服」，這是處理兩岸關係一貫的原則。未來仍會繼續展現善意彈性，務實理性，敦促兩岸實事求是，展現新思維，尋求互動新模式。同時期盼雙方發揮政治智慧，儘速進行協商對話，化解分歧。