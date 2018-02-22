美國會議員高喊愛台 力挺軍售

2018-02-22

〔記者呂伊萱、蘇永耀／台北報導〕美國參議院「台灣連線」共同主席殷霍夫率參眾議員代表團正在台灣訪問。殷霍夫昨受訪時熱情表示對台灣的愛，也提到美台貿易互動密切，擁有共同價值與利益、互相需要，他並提及將繼續支持美對台軍事承諾，幫助台灣增強防衛。

總統接見 感謝長期挺台

殷霍夫率聯邦參議員朗茲、恩絲特、蘇利文，以及眾議員凱利等人及軍事委員會幕僚一行十九人訪問台灣，昨天晉見蔡英文總統，並由外交部長李大維陪同參觀台北賓館，也與總統府秘書長吳釗燮會談。

總統除感謝訪賓們長期在國防、國際事務以及高層互訪等議題上，大力支持台灣，也強調台灣將持續找尋更多的合作機會，與美國共同努力維護印太區域的和平與繁榮。

殷霍夫：美台軍事互惠

殷霍夫昨受訪時強調美台是「最佳夥伴」，他們對台灣的愛是「堅定的、不會削弱」，現在及未來都是如此。殷霍夫特別提到，五位參眾議員都是軍事委員會成員，在美國會中長期處理軍事事務，台灣與美國是互相需要的關係，「不是單向互動」。

殷霍夫直言，他們看見亞太區域自由受到威脅，「我們在這裡是因為對台灣的愛」，並說訪問團晉見蔡總統，「我們非常愛她」。被問及美國對台軍售議題時，殷霍夫說，對台灣有助益的武器，若經過協商，美台能享有共同利益。不論是F35或是F16戰機，他們知道有許多武器製造商非常熱切希望和台灣達成交易，他們在國會將持續支持美對台的軍事承諾，使台灣增強自己的防衛能力，並與美國互惠互利。

殷霍夫也說到，訪問團當面向蔡總統建議，能源出口是在軍事之外，美國可以提供給台灣的互惠機會。他說過去八年的美國總統反對化石燃料，現在美國已經改變，能源是美台能夠開展合作的新領域，也是訪團此行的主要目的。朗茲則說，盼台灣繼續做為美國的貿易夥伴，貿易互動越多，雙方關係也會更強韌。

蘇利文被問及美國的印太戰略時，強調美國重視亞太地區盟邦，「我們在此發展已經兩百年，而且將開啟下一個兩百年」。他說，川普總統的印太戰略是開放策略，不只與現有盟邦深化關係，「我確信包含台灣」，同時更是要擴大美國在這個區域內的同盟國家。