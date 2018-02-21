民進黨發言人》何孟樺 初登場就上手

2018-02-21

記者楊淳卉／專題報導

民進黨去年十月公布新一代發言人，青年部副主任何孟樺名列其中，今年廿八歲、太陽花世代的她，成為民進黨史上最年輕的發言人。何孟樺還是馬英九辦公室發言人徐巧芯的大學學姊，兩人幾次在媒體交鋒，讓昔日學弟笑說：「看到不同陣營的學姊在網路上吵架，有點奇妙！」

何孟樺自清大社會所畢業後，進入民進黨工作至今不過一年半。她表示，剛獲知要接任發言人時非常驚訝，由於發言人是責任重大的任務，她的資歷尚淺，很驚訝黨會給這麼「菜」的人這樣的機會。

出自太陽花世代

何孟樺長相甜美，去年首次登場時雖有點緊張，但很快就上軌道。她不好意思地說，自己曾經很害怕在眾人面前講話，但國中時有次當選班長，有了站上台講話的經驗，才發現根本沒什麼好怕的，「我發現自己滿擅長，也能自在的在大家面前講話。」

黨史上最年輕發言人

何孟樺在雲林長大，家族相當熱中政治，父親年輕時就看黨外雜誌，父母更成為民進黨死忠支持者，而她身為「解嚴後第一代」，從小耳濡目染，對民進黨早不陌生，對政治的態度也較同儕更開放。她研究所時期選上研究生協會會長，拉著同學一起從事校內運動，碩士論文還是研究「民進黨創黨過程」，之後參與太陽花學運，很自然進到政黨工作。

同樣在政界嶄露頭角的馬辦發言人徐巧芯，正巧是何孟樺的大學學妹，兩人在學生時期不算熟識，卻因工作與身分，數度於媒體上交鋒。有一次何孟樺以發言人身分評論馬英九的司法案件，徐馬上以「學姊」揶揄何孟樺。何笑說，和徐幾次交鋒，都讓過去的同學、學弟妹很驚奇，但她和徐巧芯即使在不同的位置，還是可以一起加油。