何欣純 林昶佐 立院表姊弟檔

2018-02-21

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院一次朝野協商，時代力量立委林昶佐突然用台語冒出一句「阿純（a-sun）」，正在採訪朝野協商的記者滿臉問號：「阿純到底是誰？」原來林昶佐口中的「阿純」，正是當時同在協商桌前，他的親表姊、民進黨立委何欣純。

相差兩歲 從小一起長大

何欣純與林昶佐相差兩歲，兩人都是六年級生。何欣純受訪爆料，雖然大家現在都以林昶佐的英文名字「Freddy」稱呼他，但小時候，親戚間都是稱呼林昶佐的日文乳名「He-Sha」，她還不好意思說：「其實我也不知道He-Sha在日文是什麼意思。」

何欣純說，她和林昶佐小時候互動密切，家人過年時自台中到台北探望外婆，大家都玩在一起，林昶佐則一向稱呼她「阿純」或「阿純姊姊」。

何欣純回憶童年說，林昶佐家裡經濟狀況不錯，她人生第一次到百貨公司買衣服，就是在台北過年時，和林昶佐一家人一起去逛街，讓她印象非常深刻！

她還提到，小時候林昶佐家中還有各式各樣的錄影帶，例如小叮噹、日本超人卡通，或是瑪麗兄弟遊戲機，這些對當時小孩非常新奇的事物，都是她到台北林昶佐家過年時第一次接觸。

表姊弟先後踏入政壇，林昶佐二○一六年首度參選立委時，兩人就互相拉抬。何欣純說，林昶佐大學時投入樂團，之後組成「閃靈樂團」，接著從政，都讓她感到很驚訝，但很高興林昶佐發展出自己的路。兩人大學時期聊天，她就能感受到林昶佐對政治及台灣獨立的關懷。

至於時代力量與民進黨在各種議題常意見不同，是否影響兩人關係？何欣純笑說，兩人長大後，不如過去密切聯絡，但在立院遇到時，一定會打招呼，雖然民進黨和時力間有些摩擦，但兩人畢竟是表姊弟，小時候一起長大，「所以是兩碼子事！」