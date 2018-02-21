從馬雅石碑到綠蠵龜殼…》友邦贈禮 體現異國文化

2018-02-21

記者蘇永耀／專題報導

總統出訪邦交國或是舉行國慶、就職典禮等重大活動，經常會收到友邦的禮物餽贈，對方所送的多是最能體現當地國家文化或自然環境的禮品，包括古老的馬雅文化石碑，或是在台灣罕見的綠蠵龜龜殼等，從這些文化精粹裡，更能豐富並延展台灣的世界觀。

總統府造冊 移國史館保存

總統收到邦交國贈送的禮品，並非個人所有，而屬國家資產，總統府每年造冊後，移送至國史館妥善保存。國史館也特別闢室將部分有特色贈品公開展出，除供民眾參觀，也藉此讓大家更認識這些來自不同國家的異國文化。由於台灣的邦交國重鎮主要在中美洲及南太平洋，國史館的展出內容也以這些國家為主。

中美洲屬於古老馬雅文化的主要區域，部分禮物與此有關。例如在二○一一年的雙十國慶，當時的瓜地馬拉總統柯隆就送馬雅雙池王朝的第九號紀念碑（La Estela9 de Dos Pilas），石碑上可見到該王朝首位統治者卡威爾的盛裝威武形象，旁側並刻有馬雅象形文字。石碑雖是複製品，但一比一的比例，較人身還高的巨大石碑做為元首贈禮，也極為體面。

中美洲過去曾被西班牙長期高壓統治，尼加拉瓜在二○○七年贈送陳水扁總統「詭詭恩斯人偶」（El Gueguense Puppet），這是尼加拉瓜的傳統表演藝術，常結合音樂或舞蹈的反諷戲劇形式，描述對西班牙殖民統治的反抗。「詭詭」為當地古語長者之意，劇中他在殖民者前表現恭順模樣，卻在背後嘲弄統治者。

台灣在中美洲有部分友邦位於自然風光優美的加勒比海區域，許多畫作就取材自當地藍天碧海。一九九六年李登輝獲聖露西亞贈送的畫作，畫中黃鰭金槍魚成群活動的生動畫面，色彩鮮豔並栩栩如生。

至於南太平洋邦交國則因物資較為缺乏，贈送物件多以木雕為主，甚至不乏具體生物。例如二○○六年馬紹爾總統諾特贈陳水扁綠蠵龜龜殼，這些綠蠵龜因以海草及海藻為主食，體內積累許多綠色色素，而呈現淡綠色，相當美麗。台灣幾個離島海岸過去曾是綠蠵龜等海龜最愛的「產房」，但因人為開發、遊憩活動和獵捕不當行為，這些海龜近年在台灣海岸已經相當罕見。

除邦交國，其他友邦也會贈送總統精緻的禮物。例如總統蔡英文在二○一六年就職時，就收到日本贈送的琉璃藝品，上面還以書法寫上「祝蔡英文」四字。