妥善率不佳 CM12戰車擴大封存

2018-02-21

僅保留少部分擔任訓練任務 節約維保人力

〔記者羅添斌／台北報導〕我國各型戰車數量龐大，但面臨戰車老舊、戰車部隊官兵招募不足等困難，軍方決定擴大對狀況不佳戰車的化學封存作業。軍方官員指出，陸軍原本擁有約一百輛CM12型戰車，其中已有少部分進行化學封存，但軍方內部傳出，在農曆年過後，化學封存數量將會擴大，僅會保留少部分擔任訓練任務。

官員說，陸軍相關單位在農曆年前，已針對CM12戰車化學封存作業啟動詢商機制，希望在農曆年後就可正式對外招標。

軍方盼農曆年後對外招標

軍方內部一度傳出這一百輛CM12型戰車將「全數封存」，任務要由其他裝甲車輛取代，不過陸軍司令部昨晚表示，為確保動員裝備妥善，「部分」CM12戰車要採「平封戰啟」實施封存，以節約維保人力，並維持裝備妥善，刻由陸軍後勤指揮部依政府採購法辦理相關作業。

至於戰車化學封存作業，是否會因為募兵不足，擴及到CM11及M60A3（TTS）型主力戰車？軍方人士說，這兩型主力戰車為陸軍地面防衛的主力部隊，目前並未有進行化學封存的規劃。

CM12型戰車是由老舊的M48A3戰車進行改裝後所命名的型號，與CM11及M60A3（TTS）戰車，同列為陸軍的主力戰車部隊。

軍方利用生產CM11戰車時，採購射控系統額外多出的一百套設備，對M48A3戰車進行改裝，並在一九九三年以前改裝完成，數量為一百輛，但因為妥善率不佳，除了逐漸退出本島防衛主力角色，也採取少量封存模式，以節省維護保養成本。

官員指出，軍方對維保成本太高，或是裝備零附件取得不易的重要裝備，均會採取「平封戰啟」模式，對部分數量的重要裝備進行封存，陸軍稱之為「化學封存」。空軍過去長期對妥善不佳的幻象戰機，則以「環境控制」模式，以類似太空包的裝置，將幻象機的主要機組件封住，不使其與外在空氣接觸，達到延長機組件壽命的目的。