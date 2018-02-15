金明難忘平溪天燈 葛天豪被「槍聲」嚇到

2018-02-15

美國外交官 憶台灣春節

〔駐美特派員曹郁芬／華府報導〕寫上「祝願身體健康，孩子們快樂」，美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處前發言人金明開心地看著自己的天燈冉冉升空。舉目望去，平溪的天空飄滿了美麗的天燈，一夥人被祝福與期待的正能量包圍著，讓金明和家人在台灣留下難忘的新年回憶。

感恩節和耶誕節才是美國人的年度大節慶，但美國派駐在台灣的外交官卻因工作之緣而有「過年」的經歷。

金明：萬象更新的感覺

二○一二年八月到台灣擔任ＡＩＴ發言人的金明，目前在國務院處理蘇丹事務，但他心裡常掛記著台灣，為花蓮地震受災者哀悼。金明說，台灣在他心中有獨特的地位。

說到過農曆年，金明說，五顏六色又熱鬧的舞龍舞獅，是他在台灣喜歡的慶典節目之一，他記得表演者通常身手矯健，功夫不凡，有時候有很年輕的孩子夾雜其中，站在人龍上舞弄的時候毫無懼色，真不簡單。還有煙火聲不斷提醒他要過節了。

不過，在台灣最難忘的農曆年經驗是到平溪參加天燈節，且去了不止一次。主辦單位和地方官員總是熱情歡迎他們，他非常喜愛每位參與者帶來的那種希望與萬象更新的感覺，這與美國倒數迎新年的氣氛很像。

葛天豪：原來是放鞭炮

二○○三年九月到ＡＩＴ台北辦事處擔任副處長的葛天豪說，他在台灣最難忘的過年經驗是向長輩鞠躬，還可以「恭喜發財、紅包拿來」。一九八二年就進入外交界的葛天豪，在外交工作上也算是「長輩」了，因此，當他和太太林麗文與另一對美國夫婦受邀到台灣朋友家過年吃飯時，拿到裝了現金的紅包，完全喜出望外；主人告訴他們，這是對貴客的禮遇，第一次在台過年的他們自此津津樂道。

葛天豪說，有一年他們住木柵，除夕夜家門外的巷口響起了驚人的「槍聲」，出門才知道鞭炮聲四起，家家戶戶忙著迎新年！過年讓台北安靜下來，葛天豪疑惑人都去哪裡了？等他接受朋友邀請到台中的別墅共度新年時，才發現高速公路有長長的車龍，開了三小時還到不了桃園，只好對友人說抱歉，打道回府了。

對葛天豪夫婦來說，最好玩的新年經驗是到龍山寺參加猜燈謎大會。一位電視名人在台上出燈謎讓觀眾猜，對美國人來說，語言、文化和雙關語的挑戰都太難了，但絕對享受看熱鬧的樂趣。