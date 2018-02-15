金明難忘平溪天燈 葛天豪被「槍聲」嚇到

2018-02-15

美國外交官 憶台灣春節

〔駐美特派員曹郁芬／華府報導〕寫上「祝願身體健康，孩子們快樂」，美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處前發言人金明開心地看著自己的天燈冉冉升空。舉目望去，平溪的天空飄滿了美麗的天燈，一夥人被祝福與期待的正能量包圍著，讓金明和家人在台灣留下難忘的新年回憶。

感恩節和耶誕節才是美國人的年度大節慶，但美國派駐在台灣的外交官卻因工作之緣而有「過年」的經歷。

金明：萬象更新的感覺

二○一二年八月到台灣擔任ＡＩＴ發言人的金明，目前在國務院處理蘇丹事務，但他心裡常掛記著台灣，為花蓮地震受災者哀悼。金明說，台灣在他心中有獨特的地位。

說到過農曆年，金明說，五顏六色又熱鬧的舞龍舞獅，是他在台灣喜歡的慶典節目之一，他記得表演者通常身手矯健，功夫不凡，有時候有很年輕的孩子夾雜其中，站在人龍上舞弄的時候毫無懼色，真不簡單。還有煙火聲不斷提醒他要過節了。

不過，在台灣最難忘的農曆年經驗是到平溪參加天燈節，且去了不止一次。主辦單位和地方官員總是熱情歡迎他們，他非常喜愛每位參與者帶來的那種希望與萬象更新的感覺，這與美國倒數迎新年的氣氛很像。

葛天豪：原來是放鞭炮

二○○三年九月到ＡＩＴ台北辦事處擔任副處長的葛天豪說，他在台灣最難忘的過年經驗是向長輩鞠躬，還可以「恭喜發財、紅包拿來」。一九八二年就進入外交界的葛天豪，在外交工作上也算是「長輩」了，因此，當他和太太林麗文與另一對美國夫婦受邀到台灣朋友家過年吃飯時，拿到裝了現金的紅包，完全喜出望外；主人告訴他們，這是對貴客的禮遇，第一次在台過年的他們自此津津樂道。

葛天豪說，有一年他們住木柵，除夕夜家門外的巷口響起了驚人的「槍聲」，出門才知道鞭炮聲四起，家家戶戶忙著迎新年！過年讓台北安靜下來，葛天豪疑惑人都去哪裡了？等他接受朋友邀請到台中的別墅共度新年時，才發現高速公路有長長的車龍，開了三小時還到不了桃園，只好對友人說抱歉，打道回府了。

對葛天豪夫婦來說，最好玩的新年經驗是到龍山寺參加猜燈謎大會。一位電視名人在台上出燈謎讓觀眾猜，對美國人來說，語言、文化和雙關語的挑戰都太難了，但絕對享受看熱鬧的樂趣。

  • 美國在台協會台北辦事處前發言人金明和家人在台灣平溪放天燈留下難忘的新年回憶。曾任副處長的葛天豪則說，他在台灣最難忘的過年經驗是向長輩鞠躬，還可以「恭喜發財、紅包拿來」。（資料照）

    美國在台協會台北辦事處前發言人金明和家人在台灣平溪放天燈留下難忘的新年回憶。曾任副處長的葛天豪則說，他在台灣最難忘的過年經驗是向長輩鞠躬，還可以「恭喜發財、紅包拿來」。（資料照）

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