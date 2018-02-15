市場發春聯被偷親 馬英九：要昏倒了

2018-02-15

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九昨早按慣例前往住家附近的興隆市場採買年夜菜，馬英九大姊馬以南、國民黨發言人鍾沛君也陪同，馬受到民眾熱情歡迎，有女性馬迷偷親馬的臉頰，馬開玩笑說會「被她男朋友追殺」，直呼要昏倒了。

馬英九到市場採買年夜菜並發送春聯，大部分年菜都由馬以南採買，馬對民眾要求拍照、簽名來者不拒；在發放春聯過程中，馬遇到熱情馬迷與他合照、倒進馬的懷裡，還突襲偷親馬的臉頰。

馬受訪表示，女兒和女婿今年不會回台灣，因為他們平時偶爾就會回家，不必刻意在這時回台灣。