黨中央拚公投 藍委：民間發動為宜

2018-02-15

〔記者林良昇／台北報導〕在打破「鳥籠公投」後，門檻下降讓公投議題逐漸發酵，過去國民黨執政時，屢屢阻撓放寬鳥籠公投，但藍營在國會首次落居少數後，各議題在立法院節節敗退，國民黨中央、黨團、智庫已成立「公投推動小組」，不過，藍營內部也出現雜音，部分立委認為，公投應由下而上，由民間發動為宜；部分將投入年底縣市長選舉的藍營參選人，也對公投綁大選的「選票效應」抱持觀望態度。

林為洲：政治操作 民眾不買單

國民黨「公投推動小組」由智庫內政組召集人、前立委黃德福領銜，議題包含空污、能源、食安，勞基法修法後續的工時、薪資、過勞問題都是重點，統整後與立院黨團討論，預計在本會期開議前的法案研討會，會有清楚方向。

不過，對於公投綁大選是否有利藍軍的縣市長選情？將代表國民黨競選彰化縣長的立委王惠美表示，公投影響仍要看題目而定，若議題是與民生、空污、食安有關，民眾會出來投票，但如果還是政治性議題，仍只會有少數人關注。

爭取國民黨提名參選新竹縣長的立委林為洲認為，公投綁大選是一體兩面，如果正當性不足，搞得像政治操作，民眾也不會受騙，勞基法可能就是會成案的議題，政黨應該去找務實的題目，讓民眾有機會再次表達意見，而不是炒作和政治宣傳，否則民眾不會買單。

國民黨團書記長李彥秀則對由國民黨發動公投說得保守，她受訪時強調，公投本來就是補足少數意見的不足，應「由下而上」，任何議題以民間先發動為主，由政黨發動的不確定性很高，可能還要觀察。

李彥秀指出，黨團不會主動發起公投，「如果發起沒有民意的東西會很奇怪」，任何公投議題都要有民意支持，黨團會觀察法律制定過程中是否有不夠嚴謹的地方，在立院做後續協助。

立委陳宜民說，以勞基法為例，不同條文都有不同人提出公投，國民黨要進行判斷，是否勞基法修法實施後有問題、產生反彈，再來研究是否提公投，與民間團體合作也是可能的方向。