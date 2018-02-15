退役上校淪共諜 辛澎生起訴

2018-02-15

前馬防部少將副指揮官謝嘉康 查無明確罪證不起訴

〔記者黃佳琳、涂鉅旻／綜合報導〕高雄橋頭地檢署日前偵辦馬防部少將副指揮官謝嘉康涉共諜案，查出謝在軍中的舊上司辛澎生，受中共總政治部聯絡部人員要求，企圖吸收謝嘉康在台幫中共發展組織，昨依違反國安法起訴辛澎生及其女性友人楊昀庭，謝嘉康則因查無明確罪證，處分不起訴。

橋檢指出，前空軍防空砲兵指揮部上校參謀長的辛澎生（六十歲）九十七年十一月退伍後，經友人介紹，利用九十六年九月赴韓國、九十七年七月赴印尼旅遊的機會，與中共總政治部聯絡部人員見面。

辛澎生接受對方招待後，竟同意為中共發展組織，主動邀約軍中舊屬謝嘉康（五十二歲，時任空軍防空砲兵第九五三旅上校旅長）於九十八年七月共赴泰國普吉島旅遊。

辛的民間友人楊昀庭（女，五十歲）則在九十九年七月，受中共總政治部聯絡部人員指示，安排辛澎生、謝嘉康的家人（因謝嘉康是現役軍人，不能去中國）赴中國上海市參觀世界博覽會，由中方免費招待食宿及旅遊，還贈送貴州茅台酒等禮品。

案經橋檢偵查後，認定辛澎生依中共總政治部聯絡部人員指示引介謝嘉康，以便中共拉攏吸收，讓謝嘉康數次與中共接觸，認定辛澎生及楊昀庭，違反國家安全法第二條之一、第五條之一第一項罪嫌重大，提起公訴。

謝接受招待旅遊 涉及行政違失

至於謝嘉康及家人，雖多次接受中共總政治部聯絡部人員招待，但檢方查無謝嘉康為中共拉攏吸收成員，故處分不起訴，但謝身為國軍將領卻不知避嫌，仍與家人數次接受免費招待出國旅遊並收受禮品，涉有行政違失，檢方建議由軍方調查並追究行政責任。

謝嘉康在空軍防砲上校旅長之後，接任飛彈指揮部指揮官，晉升少將，再平調馬防部副指揮官，並於調查期間調任空軍司令部委員。

空軍昨表示，尊重司法偵辦結果，有關謝嘉康涉及行政違失部分，國防部將進行行政調查，檢討其違失責任。