立委：婦聯會金流 證明黨國體制產物

2018-02-15

〔記者蘇芳禾、林良昇／台北報導〕黨產會清查婦聯會金流，捐款相當比重流向國民黨陣營，民進黨立委林俊憲認為，從婦聯會捐助金錢多流向國民黨與其政治人物、政治活動，就可以證明其為黨國體制下的產物，並且和特定政黨關係密切，政府應該要硬起來，用嚴正態度加速調查，把原本屬於全民的財產還給人民。

國民黨：捐款等於關係深厚 邏輯不通

國民黨發言人王鴻薇回應說，只要符合相關資格和程序，都可以接受婦聯會的捐贈，所謂「捐款」等於關係深厚的邏輯不通，如果照此邏輯，婦聯會本次捐款給花蓮縣賑災，所有接受婦聯會捐款的團體，難道都與婦聯會關係匪淺？都有附隨組織關係嗎？

現為民生建設基金會董事長的國民黨行管會主委邱大展表示，他二○一六年才進行管會，對於所謂二○○三年那時民生建設基金會的捐款來源，毫無所悉。

民進黨立委王定宇指出，從資金流向就可以看出婦聯會是藍營政治活動小金庫，還有很多流向國民黨的基金會，現在婦聯會的主戰派又把鴿派給壓下去，社會不會容許這種要錢又要權的狀況，希望政府處理的手段要更積極，不能讓婦聯會一拖再拖。

民進黨立委賴瑞隆指出，從近十年的資料來看，婦聯會捐給國民黨和相關政治人物、組織的款項就已經達到三成，他相信十年前，比例可能更高。賴指出，目前婦聯會的資產仍有數百億元不知去向，這些金錢的流向正在一點一滴的揭露出來。