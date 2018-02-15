婦聯會捐款 近十年三成流向藍營

2018-02-15

〔記者楊淳卉／台北報導〕婦聯會坐擁三百多億元資產，但金流始終神秘。黨產會清查婦聯會近十年來所捐助的人、事、單位等對象及金流，發現婦聯會捐助總額粗估達近廿億元，其中捐助國民黨候選人政治獻金、藍營政治活動及相關團體等經費，就佔六億多元，為總數三成，儼然是藍營「小金庫」，但真正捐助給公益團體、賑災等的金額，卻僅有九千多萬元，占不到總數的一成。

黨產會：足以證實是附隨組織

黨產會委員受訪表示，經由相關資料初步得知，婦聯會近十年捐助中的三分之一金額，都流向國民黨相關組織、泛藍團體與活動，足以驗證婦聯會作為國民黨附隨組織，其財務活動都會造成政黨不公平競爭。

婦聯會近十年捐款國民黨相關組織數額龐大，包括國民黨四大基金會「民生建設基金會」、藍營智庫「國策基金會」、中國國民黨身心障礙者保護基金會全部在列，單筆捐款皆破千萬元。其中，婦聯會捐贈民生建設基金會，十年共計近七千五百萬元，國策基金會則有九千多萬元。

馬政府執政期間，由國家實質控制的社團法人「中華文化總會」，也獲得婦聯會共一億五千萬元捐款，單筆捐款高達五千萬元，期間馬英九也擔任文總會長。

婦聯會近十年來捐助的「公益團體」，部分背後更有濃厚的藍營色彩。例如婦聯會捐助「台北市愛心媽媽文教基金會」，就是國民黨黨營事業「華夏公司」捐助成立；中華文化永續發展基金會，則是前行政院長劉兆玄二○一六年創辦；「季風文教基金會」董事長謝孟雄，其父為前副總統謝東閔，謝孟雄的妻子林澄枝，則是前國民黨副主席。

婦聯會更曾捐助多位國民黨政治人物選舉經費。其中，現任立委蔣萬安、黃昭順、費鴻泰、台北市議員厲耿桂芳、吳世正、秦慧珠、新北市教育局長林奕華，都曾拿過婦聯會數十萬元不等的政治獻金；前立委丁守中、蔣孝嚴、朱鳳芝、林郁方、李慶華及前北市議員賴素如等人，也曾是婦聯會捐助的對象。

捐助旗下財團法人逾七億元

婦聯會近十年「左手捐右手」捐助旗下財團法人，則有七億餘元，佔總數三成多。其中捐助振興醫院五億多元、婦聯社福基金會三百餘萬、華夏婦女基金會九百多萬、婦聯聽障基金會一億五千萬元。

值得注意的是，前婦聯會主委辜嚴倬雲任主委期間，婦聯會近十年還捐助給辜家旗下組織二億多元，其中大多是捐給辜嚴倬雲大女兒辜懷群的京劇團「台北新劇團」，也捐助辜公亮文教基金會、和信治癌中心等，每年個別有逾千萬元補助。