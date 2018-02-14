冷眼集》知識分子別成烏合之眾

2018-02-14

記者鄒景雯／特稿

農曆歲末有樁懸案，會延續到春節過後繼續爭議，那就是台大新任校長怎麼處置的問題。表面上這是校園內的事務，事實上這是非常根本的法治觀念，法治是民主鞏固的基石，因此影響到國家是否進步。

所有民主國家的行政程序或處分，都有行政救濟的設計。例如，選舉就一定有「當選無效」的救濟；教師升等也有訴願的救濟。當然，這種救濟必須限縮條件，「當選無效」通常在「選舉程序正義有瑕疵」，就可啟動。

管中閔事件，涉及遴選委員與候選人的利害關係未揭露，這是非常清楚的程序正義問題。候選人與遴選委員的利益關係，當然應該要向所有有實質投票權的人（包括校務會議、遴選委員會）揭露，如此大家才能對過程中的發言、評論有所評價，也可能因此限制若干發言，更可能對最後的投票決定有影響。例如，若候選人與某遴選委員同居但外界不知。我們不能說「同居非三等親、非論文指導」，就斷言其不必揭露。依常理，同居確實關係密切非常，當然會影響選舉公正，那麼利害關係人就可以就程序瑕疵提出救濟訴求。

如果台大有投票權的師生認為前述資訊揭露對於選舉程序正義有影響，他們可以提出「當選無效」的訴求。這個訴求就是要適用在這一次選舉。選舉程序正義就是在質疑「此次」，不能說是做為「以後改進的參考」。進行行政救濟，不是「邊打球邊改規則」，而是要求比賽暫停或暫不公告比賽結果，因為比賽不公平。特定勢力不斷逼迫教育部迅速核定，其實是變相阻礙行政救濟的合法進行。

當台大有投票權的人提出「程序正義」救濟的訴求，裁判者就是主管機關教育部。如前所述，任何一個選舉都有救濟程序，訴諸救濟與大學自主完全無涉。遴選委員會不是選校長的終局裁判者，依法，教育主管機關才是。教育部的裁定，台大可以不服，向教育部提出行政訴訟，還是有法律程序可以走。大學自主或是遴選委員會的決定，都不能凌越法律監督。

候選人與遴選委員刻意不揭露利益關係，未必能斷言是候選人或遴選委員的責任。但是依常理判斷，每位候選人及其抬轎者在同意參選與推薦送件時，都會評估在遴選委員會的票數，畢竟沒有人會參與沒有「勝算」的選舉。很顯然的，在做前述評估時，台哥大的蔡明興應該是管中閔候選人的「鐵票」。所謂「揭露」，就是要避免「鐵票」建立在外人不知道的利益與共關係。若是沒有揭露，遴選委員會的討論與投票、校務會議的投票，都會產生扭曲。這些都明顯影響程序正義。

若干台大師生據稱要在年初六上凱道「挺管」，請把這個基本問題給認識清楚。要過年了，提醒一句：知識分子別成烏合之眾。