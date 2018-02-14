婦聯會3.8選新主委 鷹派鴿派對決

2018-02-14

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會即將改選！根據內部消息指出，婦聯會常委會已決定於三月八日婦女節選出新任主委，現任主委雷倩昨凌晨在臉書發文，感嘆黨產會調查、鷹派攻擊勢力、婦聯會同仁被感情撕裂三者「周而復始」，言語中充滿無奈。

婦聯會轉型之路一波三折，從去年底歷經協商完成，後又不願簽署行政契約，前主委辜嚴倬雲遭內政部撤換，雷倩臨危受命成為新任主委後，卻腹背受敵，一度即將簽訂契約，卻遭內部主戰勢力動員否決，態度也由積極轉為「看守」，鷹派勢力進一步想取得組織主導權，鴿派將面臨極大挑戰。

雷倩昨凌晨再發文，透露目前的調查進度。她指出，繼上週五約談六名會務人員之後，週一黨產會連來兩份公文，要求提供民國九十五年以前的會務、財務會計及檔案資料，以及過去存放倉庫檔案清冊。她非常擔憂婦聯會人員需面對第一線的調查及法律責任，可能面對秋後算帳及法律風險。

雷倩：辜嚴若被約談 辜家律師處理

雷倩並提到，看到報載可能會約談前主委辜嚴倬雲，婦聯會在最早時就向內政部表明，會盡力協助辜嚴捍衛名譽及權益，且一月下旬辜嚴被撤換主委，也是由辜家指定的律師以婦聯會名義提出訴願，如果接下來真的被約談，就會由辜家信任、婦聯會委任的律師協助處理。