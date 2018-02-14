謠言終結站》國外學者授課鐘點費限80美元? 工程會澄清

2018-02-14

網傳內容：國內機關學校聘請國外學者專家授課鐘點費偏低，根據政府採購法等規定，聘請國外專家來台授課，每節課2400元，折算僅80美元，成國際笑話。

查證結果：工程會澄清，國外學者授課鐘點費係依行政院人事總處訂定之「講座鐘點費支給表」辦理，行政院人事行政總處已於今年1月修正前表，刪除外聘國外人員每節課台幣2400元（折合約80美元）之規定，修正為「得由主辦機關衡酌國外專家學者國際聲譽、學術地位、課程內容及延聘難易程度等相關條件自行訂定。」不以2400元為限。