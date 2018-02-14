中國殲20服役 戰略轉向攻防兼備

2018-02-14

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國為籌獲下一代空軍戰機，除推動「國機國造」政策，更和他國尋求採購先進戰機的機會，但相較之下，中國解放軍近年戰機研製工作進展迅速，包括「殲20」等戰機已陸續服役，國防部今年初公布的「一○六年國防報告書」也示警，指中國空軍已自「國土防空型」轉向「攻防兼備型」戰略，且整體軍機作戰半徑、遠程運補能力皆大幅提升。

整體作戰半徑、遠程運補皆大幅提升

對於中國軍力崛起，軍方人士表示，就我國立場而言，除既有戰機升級、性能提升，我國也積極推動「國機國造」政策，盼累積下一代戰機研製能量，同時尋求外購的可能，建構可恃戰力。

國防部「一○六年國防報告書」內容指出，中國近來陸續接裝「殲20」、「殲11」、「殲10」等戰機，以及「運20」等輔助機種，另搭配俄國製「蘇愷35」，以實現「國土防空型」轉向「攻防兼備型」戰略。此外，中國亦列裝「紅旗9」等多型防空飛彈，優先部署京畿、長江三角洲城市群、東海及台海地區，建構「遠中近、高中低」綿密防空網。

報告書指出，中國空軍目前有卅萬餘人，戰鬥機二千九百餘架、轟炸機二百八十餘架、強擊機（攻擊機）二百五十餘架、無人機二百五十餘架等。美國國防部去年公佈的中國軍力報告書則指出，中國面台部隊有一百卅餘架戰鬥機、二百架轟炸機與攻擊機、另有一百五十架運輸機與七十五架特殊任務飛機，台灣則有三百八十四架戰鬥機。