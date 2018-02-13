《謠言終結站》 「鬆綁七休一」可任意移動假日？須符4特殊情形 且經勞資協商

2018-02-13

網傳內容：

勞動部釋出第一波「鬆綁七休一」適用行業別名單，資方可主張名單上列出的行業別勞工，其例假日可在任何時間、任何情況下彈性調整，這次勞基法修法都在為資方好。

查證結果：

勞動部強調，適用「鬆綁七休一」例外規定行業，必須是在公告允許的「時間特殊」、「地點特殊」、「性質特殊」及「狀況特殊」等特定情形下，才能在七天週期中調整例假日，不是全面放寬適用行業別去毫無限制地調整例假日；另經勞動部公告的行業別，尚須經過工會或勞資會議同意的法定程序，才能適用「鬆綁七休一」例外規定。